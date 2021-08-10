Bıttımın kilosu altına kafa tutuyor

Mergen, yabancı tüccarların ürünleri toplayıp gittiğini belirterek, “Bıttım Türkiye’nin çeşitli kesimlerinde ve Irak, Küveyt ve ABD’ye ihraç edilmektedir. Her yıl Arap tüccarların Siirt’te geldiğini ve Siirt’ten çok büyük miktarlarda ürün toplayıp götürdüklerini de biliyoruz. Bu nedenle talep çok üretim az olunca bıttım fiyatları altınla yarışır hale geldi. Birkaç yıl öncesine kadar fıstığın daha gerisindeyken bugün fıstığı da katladı. Örnek olarak vermek gerekirse bıttım fiyatları 300 TL’ye kadar yükselmişti. Bu senede üretimin ve rekoltenin az olması nedeniyle fiyatların daha da yükselebileceğini tahmin etmek mümkündür” diye konuştu.