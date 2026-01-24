'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili yeni detayla ortaya çktı.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ardından milyonlarca çalışan için yeni bir emeklilik sistemi hayata geçiyor. Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı programlarında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde (TES) hazırlık aşaması için sona yaklaşıldı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, mevcut emeklilik gelirinin üzerine ek bir emeklilik geliri sağlamayı amaçlayan emekli maaşıa ek ikinci emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu.
SEDDK Başkanı Menteş, "Vatandaşlarımızın refah seviyelerinin emeklilik döneminde korunması ve tasarrufların artırılması amacı ile geliştirilen ve dahil olduğumuz G-20 ülkelerinin birçoğunda uygulanmakta olan ikinci basamak emeklilik sistemi olarak da adlandırılan TES'in hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Menteş, bu kapsamda Türkiye'nin ihtiyaçları ile uyumlu bir model oluşturulabilmesi için otomatik katılım sisteminden elde edilen deneyimlerin de dikkate alınarak birçok ülkenin uygulamalarının analiz edildiğini, başta vatandaşlar ve iş dünyası olmak üzere beklenti ve hassasiyetlerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.
TES'in Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) katkı payları ve katılımcı devamlılığı yönleriyle başta demografik yapı olmak üzere günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edilmesi olarak özetlenebileceğini ifade eden Menteşe, "TES'e ilişkin, ilgili taraflarla detaylı istişareler yapılması, kapsamlı etki analizlerinin ve modelleme çalışmalarının tamamlanmasının akabinde hazırlık safhası nihayete erecektir." dedi.
Henüz yasal çerçevesi tamamlanmayan TES'te, çalışanların maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılması, buna işveren katkısının eklenmesi ve uzun vadeli birikimle emeklilikte SGK maaşına ek ikinci bir gelir sağlanması hedefleniyor. TES için en güçlü senaryo BES'te de olduğu gibi çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti ve işverenin yüzde 3 katkısı ile toplamda yüzde 6'lık birikim sağlanması yönünde.
Brüt asgari ücret üzerinden örnek hesaplama şu şekilde: 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ve Orta Vadeli Program'a dâhil edilen TES'in 2026 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan–Haziran 2026) yürürlüğe girmesi bekleniyor.
