  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan şok edici araştırma: Torun bakmak depresyon riskini yükseltiyor! İlişkin açıklama geldi Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor Adeta açık hava müzesi! Trabzon’un 210 saklı hazinesi 'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili yeni detayla ortaya çktı.

1
#1
Foto - 'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ardından milyonlarca çalışan için yeni bir emeklilik sistemi hayata geçiyor. Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı programlarında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde (TES) hazırlık aşaması için sona yaklaşıldı.

#2
Foto - 'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, mevcut emeklilik gelirinin üzerine ek bir emeklilik geliri sağlamayı amaçlayan emekli maaşıa ek ikinci emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - 'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

SEDDK Başkanı Menteş, "Vatandaşlarımızın refah seviyelerinin emeklilik döneminde korunması ve tasarrufların artırılması amacı ile geliştirilen ve dahil olduğumuz G-20 ülkelerinin birçoğunda uygulanmakta olan ikinci basamak emeklilik sistemi olarak da adlandırılan TES'in hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - 'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

Menteş, bu kapsamda Türkiye'nin ihtiyaçları ile uyumlu bir model oluşturulabilmesi için otomatik katılım sisteminden elde edilen deneyimlerin de dikkate alınarak birçok ülkenin uygulamalarının analiz edildiğini, başta vatandaşlar ve iş dünyası olmak üzere beklenti ve hassasiyetlerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

#5
Foto - 'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

TES'in Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) katkı payları ve katılımcı devamlılığı yönleriyle başta demografik yapı olmak üzere günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edilmesi olarak özetlenebileceğini ifade eden Menteşe, "TES'e ilişkin, ilgili taraflarla detaylı istişareler yapılması, kapsamlı etki analizlerinin ve modelleme çalışmalarının tamamlanmasının akabinde hazırlık safhası nihayete erecektir." dedi.

#6
Foto - 'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

Henüz yasal çerçevesi tamamlanmayan TES'te, çalışanların maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılması, buna işveren katkısının eklenmesi ve uzun vadeli birikimle emeklilikte SGK maaşına ek ikinci bir gelir sağlanması hedefleniyor. TES için en güçlü senaryo BES'te de olduğu gibi çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti ve işverenin yüzde 3 katkısı ile toplamda yüzde 6'lık birikim sağlanması yönünde.

#7
Foto - 'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

Brüt asgari ücret üzerinden örnek hesaplama şu şekilde: 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ve Orta Vadeli Program'a dâhil edilen TES'in 2026 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan–Haziran 2026) yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!
Sosyal Medya

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Sosyal medyada sürekli pompalanan "alım gücü bitti" yaygarasına, bir fenomenin 2009 yılına ait eski bir BİM bültenini bulmasıyla başlayan "g..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Sıfır Atık Ekosistemi Gaziantep’te 14 Tematik Masada Ele Alındı
Aktüel

Sıfır Atık Ekosistemi Gaziantep’te 14 Tematik Masada Ele Alındı

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve liderliği doğrultusunda ..
10 ton kokainle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktı
Gündem

10 ton kokainle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktı

Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, soruşturma kapsamındaki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23