'Bitmek üzere' denilerek müjde verildi: İkinci emekli maaşı geliyor

Henüz yasal çerçevesi tamamlanmayan TES'te, çalışanların maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılması, buna işveren katkısının eklenmesi ve uzun vadeli birikimle emeklilikte SGK maaşına ek ikinci bir gelir sağlanması hedefleniyor. TES için en güçlü senaryo BES'te de olduğu gibi çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti ve işverenin yüzde 3 katkısı ile toplamda yüzde 6'lık birikim sağlanması yönünde.