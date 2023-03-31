  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev sahiplerinden 2 Temmuz hazırlığı: Satılık ve kiralık ev arayanlar dikkat

Herşey gençlerimiz için.. Büyük fedakarlık örneği! Böyle duyurdular...

'Dolar 40 lira olacak' tahmini tutmayan isim sonunda ekonomistliği bıraktı! Siyasete atıldı, işte partisi...

7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

Galatasaray'da istenmeyen adam olmuştu! Yeni adresine çok şaşıracaksınız...

Seçime az bir süre kala Abdullah Gül'ün planını deşifre etti: Bana gelen bilgilere göre destek verecek

Çocuklar için iftar yemeği verildi! O ülkede kilisede ezan okundu

Mete Yarar Türkiye'nin yeni silahıyla ilgili şok detayı duyurdu! Dünya devleri bakın ne teklif etmişler

Bahar beklenirken kış bastırdı! Yaylaya çıkan hayvanların karla mücadelesi

Bitlis’te kar yağışı
Türkiye
12
Bitlis’te kar yağışı

2023-03-31 10:15:44
Bitlis’te kar yağışı

Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası Bitlis’te beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

#2
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Yaklaşık bir aydır bahar havası yaşanan Bitlis’te sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

#3
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Mart ayının son günü olmasına rağmen kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

#4
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.

#5
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Bitlis'ten kar manzaraları...

#6
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Bitlis'ten kar manzaraları...

#7
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Bitlis'ten kar manzaraları...

#8
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Bitlis'ten kar manzaraları...

#9
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Bitlis'ten kar manzaraları...

#10
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Bitlis'ten kar manzaraları...

#11
Foto - Bitlis’te kar yağışı

Bitlis'ten kar manzaraları...

Türkiye'nin kamu bankalarına 111,7 milyar liralık sermaye destek ödemesi! TVF'nin karar verdiği ortaya çıktı
Ekonomi

Türkiye'nin kamu bankalarına 111,7 milyar liralık sermaye destek ödemesi! TVF'nin karar verdiği ortaya çıktı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının çekirdek sermayelerinin toplam 111,7 milyar l..
Jahrein kadar da mı delikanlı olamıyorsunuz? Kendi gibi dinsizlere örnek vasiyet
Gündem

Jahrein kadar da mı delikanlı olamıyorsunuz? Kendi gibi dinsizlere örnek vasiyet

Ömrü hayatları İslam düşmanlığıyla geçen kişilerin cenazelerinin camilerden kaldırılması dindarların tepkisini çekerken, Jahrein lakaplı sos..
Türkiye'de o şirket duyurdu! Borsaya açılacak, altın üretecek resmen açıkladı: Altın, gümüş ve bakırı ihraç...
Ekonomi

Türkiye'de o şirket duyurdu! Borsaya açılacak, altın üretecek resmen açıkladı: Altın, gümüş ve bakırı ihraç...

CVK madencilik borsaya açılacak, halka arz geliri ile altın üretecek: Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı esmeye devam ediyor. Borsanın tama..
Emekliye 10 bin lira müjdesi
Ekonomi

Emekliye 10 bin lira müjdesi

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasının ardından bankaların bu kez promosyon savaşı başladı.
CHP'li Yanardağ'dan İnce iddiası! Kaç milletvekili istediğini açıkladı
Gündem

CHP'li Yanardağ'dan İnce iddiası! Kaç milletvekili istediğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı gazeteci Yanardağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri adım atmayan Muharrem İnce'yi suçladı...
Bu geceden itibaren LPG otogaza zam geldi! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına fark ne kadar olacak?
Ekonomi

Bu geceden itibaren LPG otogaza zam geldi! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına fark ne kadar olacak?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23