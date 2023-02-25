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Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

2023-02-25 13:11:32
Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Birleşik Arap Emirlikleri kurulan Sahra Hastanesi, depremde zarar gören İslahiye Devlet Hastanesinin hasar görmesi nedeniyle bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşıladı.

#1
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

Bir süre bölgedeki aktif olan tek hastane konumuna gelen sahra hastanesi günlük 300-400 hastaya şifa dağıttı.

#2
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

İslahiye Devet Hastanesinin yeniden hizmete girmesinin ardından da hastalara bakmaya devam eden sahra hastanesinde şimdi ise ortalama 150 hastaya ve vakaya müdahale ediliyor.

#3
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

50 yatak kapasitesi bulunan sahra hastanesinde, labarutavar, röntgen, tomografi cihazları ile ameliyathane de yer alıyor.

#4
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

Yaklaşık 70 doktor, hemşire, teknisyen ve sağlık çalışanı ile hizmet veren hastanede, Türk gönüllü, doktor, hemşire ve sağlık çalışanları görev yapıyor.

#5
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

İslahiye’deki Sahra Hastanesi Sorumlu Komutanı Abdullah Hadim El Geyzi, depremin hemen ardından geldikleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2 günlük çalışma ile kurduklarını belirtti.

#6
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

Her türlü teknik imkan ve müdahalenin mümkün olduğunu belirten El Geyzi, şunları söyledi: "Komutanımız Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından İslahiye’ye gönderildik. Komutanımız, Türk kardeşlerimize yardım etmemiz için bize Sahra hastanemizi kurmamızı emretti. Sahra hastanemizde 50 yatağımız var. Belli kısımları var, yoğunlukta ilk yardım var. Yoğun bakım ve ameliyathaneleri var. Yetişkin ve çocuklar için diş poliklinikleri vardır. Laboratuvar, eczane, tomografi bölümümüz var. İslahiye geldiğimizde 2 güm içerisinde bu hastaneyi kurduk. Tüm bölümlerde hasta almaya başladık. İslahiye hastanesi kapandıktan sonra bölgede tek bizim hastanemiz kaldı. İnsanlara yetişmeye çalıştık. Hastanemiz, 7-24 gün sürekli çalışıyor, hasta ve vakalara bakıyoruz. Hastanemizde 70 doktor, hemşire ve teknisyen görev yapıyor. Türk kardeşlerimiz de bize yardım ediyor. Gönüllü Türk doktor ve hemşireler de bizimle omuz omuza çalışıyorlar. Türk kardeşlerimize yardım ettiğimiz için, yanlarında olduğumuz için çok mutluyuz. Sağlık konusunda yardım etmeye biz her zaman hazırız. Bu durum bitene kadar bölge normale dönene kadar buradayız"

#7
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

Sahra hastanesinin sarı alanında görevli Türk gönüllü hemşirelerden Zeliha Ersoy, ‘’Hastaları ilk önce görülüyor, değerlendiriliyor. Doktorların gerekli gördüğü işlemleri uyguluyoruz. Yoğun bakım, ameliyathane, yeşil sarı ve kırmızı alanları mevcut. Aktif ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Depremden dolayı çok üzgünüz. Halkın en büyük ihtiyaçlarından bir sağlıktır. Bu ihtiyacı karşılıyoruz. Gele personeller bize de halka da saygılılar. Pansuman için, diğer müdahaleler için gerekli tüm malzemeler var. Filistli var, Dubaililer var, Filipinliler var’’ dedi.

#8
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

Gönüllü hemşirelerden Sümeyye Çetinkaya ise "İlk geldiğimiz gün özellikle çok yoğunduk. İlçe devlet hastanesi de kapalıydı. Halk buraya geliyordu. Bugün biraz daha az yoğunluk var. İmkanlar açısından sahra hastanesine göre çok iyi. Doktorları da çok iyi. Her alanda uzman doktorları var’’ diye konuştu.

#9
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

Hatay’da yakınlarını kaybeden ve gönüllü tercümanlık yapan Hasan Hüseyin Meral ise yabancı doktor ve hemşireler ile hastalar arsında köprü olduklarını anlatarak, "Hasta ve sağlık çalışanlarının anlaşması ve daha çok insana yardım edilebilmesi için tercümanlık yapıyoruz. Filistin, Afganistan, Hindistan, Pakistan’dan gelen gönüllü doktorlar var. Ameliyathane, labaoratuvar, tomografi röntgene, acil durumlara kadar müdahale edilen her türlü donanım ve malzeme bulunuyor’’ diye konuştu

#10
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

İslahiye ilçesine 50 yataklı tam donanımlı sahra hastanesi kuran Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçesine de 200 yataklı bir sahra hastanesinin daha kurulduğu belirtildi. Hastane yetkilileri, Hatay’daki sahra hastanesinin Türkiye’ye hediye edildiğini ve bölgede kalıcı olarak hizmet vereceğini kaydetti.

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