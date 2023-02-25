Birleşik Arap Emirlikleri Gaziantep'te kurdu! Böyle görüntülendi

Her türlü teknik imkan ve müdahalenin mümkün olduğunu belirten El Geyzi, şunları söyledi: "Komutanımız Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından İslahiye’ye gönderildik. Komutanımız, Türk kardeşlerimize yardım etmemiz için bize Sahra hastanemizi kurmamızı emretti. Sahra hastanemizde 50 yatağımız var. Belli kısımları var, yoğunlukta ilk yardım var. Yoğun bakım ve ameliyathaneleri var. Yetişkin ve çocuklar için diş poliklinikleri vardır. Laboratuvar, eczane, tomografi bölümümüz var. İslahiye geldiğimizde 2 güm içerisinde bu hastaneyi kurduk. Tüm bölümlerde hasta almaya başladık. İslahiye hastanesi kapandıktan sonra bölgede tek bizim hastanemiz kaldı. İnsanlara yetişmeye çalıştık. Hastanemiz, 7-24 gün sürekli çalışıyor, hasta ve vakalara bakıyoruz. Hastanemizde 70 doktor, hemşire ve teknisyen görev yapıyor. Türk kardeşlerimiz de bize yardım ediyor. Gönüllü Türk doktor ve hemşireler de bizimle omuz omuza çalışıyorlar. Türk kardeşlerimize yardım ettiğimiz için, yanlarında olduğumuz için çok mutluyuz. Sağlık konusunda yardım etmeye biz her zaman hazırız. Bu durum bitene kadar bölge normale dönene kadar buradayız"