2023-09-14 11:52:39 Birilerinin hedef tahtasına koyduğu Tamer Karadağlı durmak bilmiyor!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti. Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulmasını sağlayan Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Karadağlı ile samimi ve sıcak bir ortamda sohbet ederek, kültür ve sanat alanında kentte gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun açılışı için gösterdiği çabaya dair bilgisi olduğunu kaydeden Karadağlı, Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, “Tiyatronun ihtiyaçlarına bakalım, bölge müdürümüzü görelim, eksiklerini öğrenelim diye geldik. Eksiklerimiz var ama onları da hızlı bir şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç da “Katkısı olan herkese biz teşekkür ediyoruz. Sanatı, sanatçıyı seviyoruz. Yerli ve milli anlayışta olursa başımızın tacı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.