Birilerinin hedef tahtasına koyduğu Tamer Karadağlı durmak bilmiyor!

Bundan 15 sene önce Nevşehir’de ‘Son Ağa’ diye bir dizi çekiyordum ve Kayseri’ye çok sık gelip gidiyordum. Kayserili dostlarım da var. Şimdi Kayseri’nin yerleşik bir tiyatrosu da var, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nu da açıyoruz. Başkanımla birlikte oyuna da gideceğiz. İnşallah ikinci sahneyi de açacağız. Çünkü Kayseri kültürü çok yüksek, oyun seçmekte çok seçici. O yüzden de Kayseri’nin kendi devlet tiyatrosu sahnesi olması gerektiğine inanıyorduk ve sayın başkanımla birlikte şimdi oyunlara gideceğiz. Sayın Başkanımın katkısı çok büyük ondan dolayı kendisine teşekkürlerimi hem şahsım adına hem kurumum adına bir borç biliyorum” diye konuştu.