Birer birer gözaltına alındılar! Türkiye Kemalizm’de nereye koşuyor

Türkiye’de son günlerde peş peşe yaşanan gözaltılar, disiplin soruşturmaları ve tutuklamalar; 10 Kasım törenlerinden mevlid okutulmasına, sosyal medya paylaşımlarından günlük davranışlara kadar en küçük itirazın dahi cezai karşılık bulduğu katı ve adeta tek parti dönemini hatırlatan bir tabloyu ortaya koydu. Camide okutulan mevlide tepki gösterenlerin, törene katılmayan öğrencilerin, eleştirel paylaşım yapan yazarların ve hatta 9’u 5 geçe motosiklet süren insanların bile hedef alınması, Türkiye’de devlet refleksinin giderek daha katı bir kemalizm yorumuna doğru evrildiğini gösterirken “Ülke, hangi istikamete sürükleniyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte kafalarda soru işaretlerine neden olan uygulamalar...

Kocaeli Valiliğinin talimatıyla, 10 Kasım gününde kent merkezi ve ilçelerdeki tüm camilerde Mustafa Kemal için mevlid-i şerif okutuldu. Tepki çeken uygulama diğer illerde de hayata geçirildi.

Gebze ilçesinde bir kişi sosyal medya üzerinden, Mustafa Kemal için mevlid okutulmasına tepki gösterdi. Bu yüzden evinden gözaltına alındı.

Konya'da ise en büyük skandal yaşandı! Bir vatandaş, sırf 10 Kasım ritüeline uymadığı gerekçesiyle üniversitesi tarafından disipline sevk edildi ve gözaltına alındı!..

Şaka değil, gerçek! Akademisyen Furkan Bölükbaşı, “Kemalizm eleştirisi” içerikli paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

İncirliova (Aydın) ilçesinde 10 Kasım 09.05 saygı duruşu sırasında motosikletiyle seyir halinde bulunan bir kişi ev hapsine çarptırıldı!..

9'u 5 geçtiği sırada halay çeken iki inşaat işçisi gözaltına alındı. İşlerine son verildi.

Yaşanan gözaltılar, tutuklamalar ve disiplin işlemlerinin ardından kamuoyunda “Türkiye nereye gidiyor?” sorusu yeniden gündeme gelirken, çok farklı şehirlerde benzer uygulamaların arka arkaya yaşanması dikkat çekti. Mevlid okutulmasına tepki gösterenlerden 10 Kasım törenine katılmayan öğrencilere, sosyal medya paylaşımı yapanlardan sokakta görüntü çeken vatandaşlara kadar uzanan geniş yelpazedeki müdahaleler, ülkede ifade özgürlüğü ve güvenlik politikalarının seyrine ilişkin tartışmaları artırdı. Gelişmelerin, Kemalizm yorumunun kamusal alandaki yeni konumu ve devlet refleksindeki yönelim açısından önümüzdeki dönemde de gündemde kalması bekleniyor.

