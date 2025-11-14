Birer birer gözaltına alındılar! Türkiye Kemalizm’de nereye koşuyor

Türkiye’de son günlerde peş peşe yaşanan gözaltılar, disiplin soruşturmaları ve tutuklamalar; 10 Kasım törenlerinden mevlid okutulmasına, sosyal medya paylaşımlarından günlük davranışlara kadar en küçük itirazın dahi cezai karşılık bulduğu katı ve adeta tek parti dönemini hatırlatan bir tabloyu ortaya koydu. Camide okutulan mevlide tepki gösterenlerin, törene katılmayan öğrencilerin, eleştirel paylaşım yapan yazarların ve hatta 9’u 5 geçe motosiklet süren insanların bile hedef alınması, Türkiye’de devlet refleksinin giderek daha katı bir kemalizm yorumuna doğru evrildiğini gösterirken “Ülke, hangi istikamete sürükleniyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte kafalarda soru işaretlerine neden olan uygulamalar...