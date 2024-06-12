2024-06-12 11:33:46 Birçok yeniliği hayata geçirdi: Baykar’ın girişiyle farklılık kazandı! Büyük başarı: Harekete geçiyorlar artık:
Orman yangınlarına karşı önemleri giderek artan insansız hava araçları (İHA) geçen yıl toplam 2 bin 76 yangının tespitinde rol oynadı. AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edindiği bilgiye göre, alevlere müdahalede teknolojiden de en üst düzeyde yararlanılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda İHA'lar da orman yangınlarının gözlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğilimde olan yangınlarda etkin müdahale bakımından önemli görevler üstleniyor.