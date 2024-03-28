Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

Dünyada şeftali bulmanın zor olduğunu belirten Gürbüz, "Mersin'in en turfanda dediğimiz tüylü ve tüysüz şeftalinin ilk çıktığı sıradayız. Güney yarım kürede şeftali türlerinin hasadı bitmek üzere. Kuzey yarım kürede ilk olarak hasat Türkiye'de başlıyor. Şu an İspanya bile bizden 20 gün sonra çıkartacak. Subtropikal iklime sahip olmamız büyük bir avantaj. Tüketicilerimiz rahat olsunlar, ilk üretim ihracata gittiği için bu fiyatlar normal. Şu an çıkan ürünler lüks restoranlara, 7 yıldızlı otellere gidiyor. Havalar ısındıkça verim artacak ve fiyat düşecek. Vatandaşlarımız şeftaliyi daha uyguna tüketebilecek" diye konuştu.