Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

Türkiye'deki şeftali üretiminin yüzde 17'sinin Mersin'de yapıldığını kaydeden Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, "Türkiye'de şeftali üretimi 1 milyon tonun üzerine çıktı. Bunun yüzde 25'i ihracata gidiyor. Mersin'de ise geçtiğimiz yıl 200 binin tonun üzerinde şeftali ve nektarin üretmişiz. Yine bunun yaklaşık 100 bin tonu da ihracata gitti. Turfanda üretim ve ihracatta birinci sırada. Bu yılki beklentimiz ise 250 bin tonun üzerinde. Bölgemizde başta şeftali ve nektarin olmak üzere sert çekirdekli meyvelere ilgi artıyor. Üreticilerimiz hem verimden hem fiyattan memnun" dedi.