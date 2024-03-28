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Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

2024-03-28 18:23:17
Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

Mersin'de erkenci şeftali Rusya, Almanya ve Katar olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Leziz meyvenin kilosu ise cep yakıyor.

#1
Foto - Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

Mersin'de örtü atlı yetiştirilen şeftali ve nektarinde hasat dönemi başladı. Şeftalinin kilosu, 300 liradan başta Rusya, Almanya ve Katar olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

#2
Foto - Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

Kentte örtü altı üretilen erkenci şeftalinin hasadına başlandı. Verimiyle üreticisinin yüzünü güldüren şeftali, başta Rusya, Almanya ve Katar olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Dalından özenle toplanıp paketlenen şeftalinin kilosu ise 300 liradan alıcı buluyor.

#3
Foto - Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

Türkiye'deki şeftali üretiminin yüzde 17'sinin Mersin'de yapıldığını kaydeden Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, "Türkiye'de şeftali üretimi 1 milyon tonun üzerine çıktı. Bunun yüzde 25'i ihracata gidiyor. Mersin'de ise geçtiğimiz yıl 200 binin tonun üzerinde şeftali ve nektarin üretmişiz. Yine bunun yaklaşık 100 bin tonu da ihracata gitti. Turfanda üretim ve ihracatta birinci sırada. Bu yılki beklentimiz ise 250 bin tonun üzerinde. Bölgemizde başta şeftali ve nektarin olmak üzere sert çekirdekli meyvelere ilgi artıyor. Üreticilerimiz hem verimden hem fiyattan memnun" dedi.

#4
Foto - Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

Dünyada şeftali bulmanın zor olduğunu belirten Gürbüz, "Mersin'in en turfanda dediğimiz tüylü ve tüysüz şeftalinin ilk çıktığı sıradayız. Güney yarım kürede şeftali türlerinin hasadı bitmek üzere. Kuzey yarım kürede ilk olarak hasat Türkiye'de başlıyor. Şu an İspanya bile bizden 20 gün sonra çıkartacak. Subtropikal iklime sahip olmamız büyük bir avantaj. Tüketicilerimiz rahat olsunlar, ilk üretim ihracata gittiği için bu fiyatlar normal. Şu an çıkan ürünler lüks restoranlara, 7 yıldızlı otellere gidiyor. Havalar ısındıkça verim artacak ve fiyat düşecek. Vatandaşlarımız şeftaliyi daha uyguna tüketebilecek" diye konuştu.

#5
Foto - Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

Şeftali üreticisi İbrahim Uygun ise verimden ve fiyattan memnun olduklarını belirterek, "25 yıldır üretimin içindeyiz. Seralarımızda salatalık üretiyorduk. Yenilik arıyorduk, yurt dışından da talep olduğunu görünce sert çekirdekli meyveye yöneldik. Yaklaşık 10 gün önce hasada başladık. Verimden ve fiyatından memnunuz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Birçok ülkeye gönderiliyor! Kilosu cep yakıyor

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