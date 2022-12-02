Birçok kişinin haberi yok! İşte uyurken bütün yağları yakmanın formülü

Çalışmada, 5 günlük uyku kısıtlaması esnasında katılımcıların dinlenme metabolizma hızı, önemli ölçüde azaldı. Bununla birlikte, süreleri eşitlemek için uyudukları zaman diliminde metabolizma hızları normale döndü. Bu çalışma, uyku yoksunluğunun metabolizma hızını düşürebileceğini, fakat en az bir gece doğru bir uyku alarak metabolizma hızınızı normale döndürebileceğinizi gösteriyor. Uyku eksikliği, yağ hücrelerinin enerjiye dönüşmesi için gerekli olan yağ oksidasyonunu baskılayarak kilo alımına neden olabilir. Bir çalışma, uyku yoksunluğunun farklı yaş, cinsiyet ve vücut bileşimindeki insanlarda önemli ölçüde daha düşük bazal yağ oksidasyonuyla sonuçlandığını buldu. Ayrıca, kalitesiz uykunun kas sentezini azaltabileceği ve bu da dinlenme metabolizma hızını düşürebileceği görülüyor.