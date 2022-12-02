Birçok kişinin haberi yok! İşte uyurken bütün yağları yakmanın formülü

Yeterli uyku daha iyi seçim yaptırılabilir: Tam bir gece uykusu almak, daha sağlıklı yiyecek seçimlerinize de yardımcı olabilmenin en iyi yollarından biridir. Uyku eksikliği beyninizin çalışma şeklini değiştirir ve karar vermeyi etkileyebilir. Bu durum, sağlıklı yiyeceklerle ilgili seçim yapmanızı engellemesinin yanı sıra, sağlıksız, işlenmiş ve şekerli besinlere karşı daha fazla talep göstermenize neden olabilir. Ayrıca, uykusuz olunan dönemlerde beynin ödül merkezlerinin yiyecekler tarafından daha fazla uyarıldığı görülüyor. Örneğin; yapılan bir çalışma, uykusuz katılımcıların kalorili gıdaların görüntülerini izledikten sonra ödülle ilgili beyin tepkilerinin daha fazla olduğunu tespit etti. Üstelik bu yemekleri satın alma olasılıkları da daha fazla olduğunu gösteriyordu. Bir başka çalışma, uyku yoksunluğunun yüksek kalorili gıdalara karşı koku duyarlılığının artmasına ve daha fazla tüketime yol açtığını tespit etti. Uyku eksikliği, enerji eksikliği hissini telafi etmek için kalori şeker ve yağ oranı yüksek gıdaların daha fazla alınması gibi daha kötü gıda seçimlerine yol açabilir.