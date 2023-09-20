  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Renault Clio, Türkiye'yi sallayacak! Fiyatlar açıklandı: Yenilenen tasarım ve özellikleriyle satış için hazır...

Koronavirüsün, kedilerde mutasyona uğramış şekli dünyada yaygınlaşıyor: Bu hastalığın tedavisi yok!

Kopenhag maçı öncesi sürpriz gelişme! Saatler kala doping etkisi yapacak...

Fatih Erbakan söz verdi: 31 Mart'ta çıtayı daha fazla ileri taşıma sözü

'Pabucu dama atılmak' tâbiri buradan geliyor

İçinde neler var neler! İşte Erdoğan'ın liderlere verdiği kitap

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti! Bölgenin en önemli tarihi yeri: 3 yıl mühür baskı 5 bin civarında!

Soğanı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bütün vitaminleri kayboluyor: Bir sürü söylenti çıkmıştı acı gerçek böyle

Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Sağlık
16
Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

2023-09-20 15:23:36
Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Günümüzde yaklaşık 55 milyon kişi demans (bunama) hastası olarak yaşamını sürdürürken, Alzheimer hastalığı en sık bunama nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşan hastalık ilerleyici beyin hücre kaybı ile seyrediyor ve hastalığın evresine göre çeşitli bilişsel bozukluklar, duygusal/ davranışsal değişiklikler ve fiziksel/ fonksiyonel gerilemelere yol açıyor. Modern çağda ortalama yaşam süresi giderek uzarken Alzheimer hastalığının görülme sıklığının da arttığını belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya, “Yapılan çalışmalar; Alzheimer hastalığının 65 yaşın üzerindeki kişilerde yüzde 3-11, 85 yaşın üzerinde ise yüzde 20-47 oranında görüldüğünü, 65 ile 85 yaşları arasında hastalığın görülme sıklığının her beş yılda bir 2 katına çıktığını ortaya koyuyor.

#1
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Günümüzde Türkiye’de 300 bin civarında Alzheimer hastası bulunurken, genç nüfusun giderek yaşlanacağı bir ülke olarak Türkiye’de 30-40 yıl sonra bu hastalığın en önemli sağlık sorunlarından biri haline geleceği görülüyor” diyor. Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya, bunama ile normal yaşlanma sürecine bağlı unutkanlığın karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerken, hastanın ve ailesinin günlük yaşantısını kabusa çevirebilen Alzheimer’a karşı toplumsal farkındalığın oluşturulmasının son derece önemli olduğunu vurguluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim ÜyesiYıldız Kaya, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığı ile normal bir unutkanlık arasındaki 10 önemli farkı ve Alzheimer’ın en sık rastlanan 10 belirtisini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

#2
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Günlük yaşam aktivitelerini bozan hafıza kaybı Özellikle hastalığın erken evresinde yakın zamanda öğrenilen bilgileri unutma en sık görülen bulgulardan biridir. Hastalar önemli günleri veya olayları unuturlar. Sürekli aynı soruları tekrarlarlar ve bu nedenle not almaya veya yakınlarından bazı işlerini yapabilmek için yardım istemeye başlarlar. Yaşlanmaya bağlı hafıza bozukluğunda ise hasta bazen isimleri ve randevuları unutabilir fakat daha sonra bu bilgileri hatırlar.

#3
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Plan yapma ve problemleri çözmede güçlük Kişi gereken bir işi planlamada ve hesap yapmada zorluk yaşamaya başlar. Aylık parasal hesapları yönetmede zorlanır. Daha önce yapabildikleri işleri daha uzun sürede bitirirler ve konsantre olmakta zorlanırlar. Yaşlanmaya bağlı süreçte ise finansal işlevlerde, hesaplamada veya evinin mali işlerinde nadiren hatalar yaparlar.

#4
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Bildikleri günlük işleri yapmada zorluk Alzheimer hastaları rutinde yaptıkları günlük işlerini yapmakta zorluk yaşarlar. Bildikleri bir yere gitmekte, evlerinin yolunu zorlanabilirler. Alışveriş listesini hazırlayamazlar veya çok iyi bildikleri bir oyunun kurallarını hatırlayamayabilirler. Yaşlanmaya bağlı dönemde ise kişiler bazen yeni aldıkları fırın gibi bir aleti çalıştırma veya televizyon dizisini kaydederek tekrar seyretme gibi daha kompleks işlerde hatalar yapabilirler.

#5
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Zamanı ve bulunduğu mekanı karıştırma Alzheimer hastaları günleri, mevsimleri ve zamanı karıştırırlar. Bazen buldukları ortamı ve hatta kendi evlerini tanıyamazlar ve oraya nasıl geldiklerini sorarlar. Yaşlanmaya bağlı unutkanlıkta ise haftanın hangi günü olduğunu karıştırıp sonra ipuçları ile hatırlarlar.

#6
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Görsel algılamada zorluk yaşama Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya “Bazı Alzheimer hastalarında gördüğünü algılamakta zorluk olabilir. Bu nedenle okumada ve yazmada zorluk ve bazen yürürken denge kaybı gelişebilir. Ayrıca bazı durumlarda mesafeyi ayarlamakta ve renklerin ayrımını yapmakta zorluk gelişmesi nedeniyle özellikle araba kullanmayı beceremezler. Yaşlanmaya bağlı durumlarda ise kişinin katarakt gibi göze bağlı sağlık sorunu var ise görme bozuklukları görülür” diyor.

#7
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Konuşma ve yazmada zorlanma Alzheimer hastaları bir sohbete katılmak ve konuşmayı takip etmekte zorlanırlar. Konuşurken aniden durup ne söyleyeceklerini unuturlar veya söylediklerini tekrar etmeye başlarlar. Kelime bulmakta, eşyaların ismini bulmakta zorluk çekerler ve yanlış kelimeler ile isimlendirirler. Yaşa bağlı süreçlerde ise bazen doğru kelimeyi bulmakta zorluk olabilir.

#8
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Eşyaların yerini bulmakta zorluk Alzheimer hastaları eşyaları alışılmadık yerlere koyup daha sonra o yeri hatırlayamazlar. Birlikte yaşadıkları kişileri eşyalarını çalmakla suçlayabilirler. Yaşa bağlı unutkanlıkta nadiren eşyalarını koydukları yerleri unutsalar da daha sonra arayarak bulabilirler.

#9
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Karar vermede zorluk Özellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde hastalar bir işle ilgili karar verme ve muhakeme yeteneğinde zorluk yaşarlar. Mali işlerini planlayamazlar. Banyo yapma, el yıkama gibi öz bakımları ilgili işlevlerinde bozulma olur. Yaşa bağlı unutkanlık döneminde bazen yanlış kararlar vererek hatalar yapabilirler ancak daha sonra bunu çözebilirler.

#10
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Sosyal aktivitelerden ve işyerinden uzak durma Alzheimer hastaları bir konuşmaya dahil olup konuyu takip edemediklerinden dolayı sosyal aktivitelerden, eskiden yaptığı hobilerden ve aktivitelerden kaçınırlar. Yaşa bağlı süreçte ise bazen isteksizliğe bağlı ailevi ve sosyal olaylara katılmama olabilir.

#11
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Kişilik ve duygulanımda değişiklikler Alzheimer hastalığı olan bireylerde şüphecilik, akıllarının kolaylıkla karışması, depresyon, endişe ve korku hali gelişebilir. Güvenli alanlarından çıktıklarında, ev yaşamında nedeni olmaksızın, kolaylıkla sinirli veya üzgün ruh haline geçebilirler. Yaşlanmaya bağlı dönemde ise kişilerin bazı işlerini yapmakta kendilerine özgü yöntemleri olup, bu rutinleri bozulduğunda kızgınlık ve huzursuzluk yaşayabilirler.

#12
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

Unutkanlığınız bu nedenlerden olabilir! Acıbadem Fulya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya “Yaşlanmanın dışında vitamin eksiklikleri, hormonal bozukluklar gibi bir çok nedenle bilişsel bozukluklar gelişebileceği aşikar olup kişilerde varolan unutkanlığın Alzheimer hastalığına mı veya diğer nedenlere mi bağlı olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Eğer unutkanlık nedeni Alzheimer hastalığına ve bunama nedenlerine bağlı değilse diğer tedavi edilebilir unutkanlık nedenleri göz önünde bulundurularak kişinin yaşam kalitesi düzeltilebilir. Eğer bulgular Alzheimer hastalığına bağlı ise erken evrede tedavi başlanması, hastalık sürecinin yavaşlatılması ve hem hasta hem de aile bireylerinin gelecek dönemleri ile ilgili plan ve yaşamlarını düzenlemeleri açısından önem taşımaktadır” diyor.

#13
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

.

#14
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

.

#15
Foto - Birçok kişi bilmiyor! İşte alzheimer ile unutkanlik arasinda 10 önemli fark!

.

Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu
Dünya

Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün "Operasyon ancak Ermeniler silah bırakırsa son bulur" çıkışının ardından Rus basınından flaş ..
İhanetin yeni versiyonu! Bu gazete Türkiye'de yayın yapıyor
Gündem

İhanetin yeni versiyonu! Bu gazete Türkiye'de yayın yapıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Gelişme s..
Türkiye'ye 1 trilyon dolarlık gelir! Çok büyük 'Kuşak Yol Girişimi' projesi: Tarihi anlaşma duyuruldu
Ekonomi

Türkiye'ye 1 trilyon dolarlık gelir! Çok büyük 'Kuşak Yol Girişimi' projesi: Tarihi anlaşma duyuruldu

Türkiye 10 yılda daha çok işlerlik kazandı: Müthiş proje: 'Kuşak Yol Girişimi'ne Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle doğal ortak olarak görü..
İsveç'ten skandal Türkiye kararı: Mahkeme PKK için para toplayan kişi hakkında sınır dışı edilme kararını bozdu!
Gündem

İsveç'ten skandal Türkiye kararı: Mahkeme PKK için para toplayan kişi hakkında sınır dışı edilme kararını bozdu!

İsveç yeni bir skandal daha: İsveç'te Yüksek Mahkeme, terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişinin sınır dışı edilme kararını resmen bo..
CHP’nin 100. Yılını öyle bir kutladı ki sosyal medya yıkıldı
Sosyal Medya

CHP’nin 100. Yılını öyle bir kutladı ki sosyal medya yıkıldı

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz CHP’nin 100. yılını kutladığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Türkyılmaz konuşmasında “İyi ki..
Tanju Çolak, o şehre hayran kaldı
Aktüel

Tanju Çolak, o şehre hayran kaldı

Eski milli futbolcusu Tanju Çolak ile bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yetenekli çocukların keş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23