Birbirinden tuhaf sebze ve meyveler... Bu meyve ve sebzelerin dalındaki sizi çok şaşırtacak! İşte meyve ve sebzelerin toplanmadan önceki halleri...Mutfakta sıklıkla tükettiğimiz bu meyvelerin toplanmadan önceki hallerini merak ettiniz mi?Dalında kaju fıstığı Dalında brokoli Dalında ananas Dalında nohut Kinoa Dalında yer fıstığı Kuşkonmaz Hasat öncesi hurma Hasat zamanı hurma Dalında tane karabiber Dalında brüksel lahanası Hasat öncesi kapari Hasat zamanı kapari Sofralarda kapari Hasat öncesi kakule Hasat sonrası kakule Dalındayken enginar Hasat öncesi papaya Hasat zamanı papaya Hasat sonrası papaya Hasat öncesi zerdeçal Hasat zamanı zerdeçal Sofralarda zerdeçal Hasat öncesi zencefil Hasat sonrası zencefil Hasat öncesi pirinç Hasat sonrası pirinç Hasat öncesi hurma Dalında hurma Acı olmasıyla bilinen wasabi Dalından koparılmış wasabi Sofralardaki wasabi Hasat öncesi ejderha meyvesi Hasat sonrası ejderha meyvesi