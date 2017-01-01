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Birbirinden tuhaf sebze ve meyveler...

  • Bu meyve ve sebzelerin dalındaki sizi çok şaşırtacak! İşte meyve ve sebzelerin toplanmadan önceki halleri...Mutfakta sıklıkla tükettiğimiz bu meyvelerin toplanmadan önceki hallerini merak ettiniz mi?Dalında kaju fıstığı

  • Dalında brokoli

  • Dalında ananas

  • Dalında nohut

  • Kinoa

  • Dalında yer fıstığı

  • Kuşkonmaz

  • Hasat öncesi hurma

  • Hasat zamanı hurma

  • Dalında tane karabiber

  • Dalında brüksel lahanası

  • Hasat öncesi kapari

  • Hasat zamanı kapari

  • Sofralarda kapari

  • Hasat öncesi kakule

  • Hasat sonrası kakule

  • Dalındayken enginar

  • Hasat öncesi papaya

  • Hasat zamanı papaya

  • Hasat sonrası papaya

  • Hasat öncesi zerdeçal

  • Hasat zamanı zerdeçal

  • Sofralarda zerdeçal

  • Hasat öncesi zencefil

  • Hasat sonrası zencefil

  • Hasat öncesi pirinç

  • Hasat sonrası pirinç

  • Hasat öncesi hurma

  • Dalında hurma

  • Acı olmasıyla bilinen wasabi

  • Dalından koparılmış wasabi

  • Sofralardaki wasabi

  • Hasat öncesi ejderha meyvesi

  • Hasat sonrası ejderha meyvesi

"Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
"Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Sağlık bölümleri taban puanları 2018

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