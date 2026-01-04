  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Bırakırsınız artık şu mereti! Sigaraya büyük zam
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bırakırsınız artık şu mereti! Sigaraya büyük zam

2026’nın ilk sigara zammı resmen açıklandı. Bir sigara grubuna yapılan 5 TL’lik fiyat artışının yarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

1
#1
Foto - Bırakırsınız artık şu mereti! Sigaraya büyük zam

2026 yılının ilk günlerinde tütün ürünlerine yönelik fiyat artışı beklentisi gerçeğe dönüştü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun ürünlerine 5 TL oranında zam yaptığını ve yeni fiyat listesinin raflara yansımaya başladığını duyurdu.

#2
Foto - Bırakırsınız artık şu mereti! Sigaraya büyük zam

Sigara fiyatlarındaki artış iddialarına ilişkin net bilgiyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dündar, daha önce sinyallerini verdikleri fiyat artışının ilk sigara grubunda resmen başladığını ifade etti.

#3
Foto - Bırakırsınız artık şu mereti! Sigaraya büyük zam

Dündar, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla zammın tüm Türkiye genelindeki satış noktalarında geçerli olacağını belirtti.

#4
Foto - Bırakırsınız artık şu mereti! Sigaraya büyük zam

Gerçekleşen 5 TL’lik artışın ardından sigara fiyatlarındaki alt ve üst limitler yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme öncesinde piyasadaki en uygun fiyatlı sigara 90 TL seviyesinde bulunurken, zamlı liste ile birlikte en ucuz paket fiyatı 95 TL’ye yükseldi.



Yorumlar

hasel

İyi olmuş.Yeni yetme gençlerde içiyor.Bazen düşünüyorum:Türkiyede,sigaraya giden paranın yarısı Savunma sanayisine gitse;uzaya daha rahat çıkarız.Sigaranın sağlığa zararı yeterince ülkemizde anlatılamıyor.

Tiryaki

Değerli kardeşim sigaranın zararlarını bizde çok iyi biliyor ve yaşıyoruz ama maalesef bir türlü bırakamıyoruz. Ayrıca aldığımız sigaranın parasının yarıdan fazlası vergi

