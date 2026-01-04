Bırakırsınız artık şu mereti! Sigaraya büyük zam
2026’nın ilk sigara zammı resmen açıklandı. Bir sigara grubuna yapılan 5 TL’lik fiyat artışının yarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.
2026 yılının ilk günlerinde tütün ürünlerine yönelik fiyat artışı beklentisi gerçeğe dönüştü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun ürünlerine 5 TL oranında zam yaptığını ve yeni fiyat listesinin raflara yansımaya başladığını duyurdu.
Sigara fiyatlarındaki artış iddialarına ilişkin net bilgiyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dündar, daha önce sinyallerini verdikleri fiyat artışının ilk sigara grubunda resmen başladığını ifade etti.
Dündar, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla zammın tüm Türkiye genelindeki satış noktalarında geçerli olacağını belirtti.
Gerçekleşen 5 TL’lik artışın ardından sigara fiyatlarındaki alt ve üst limitler yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme öncesinde piyasadaki en uygun fiyatlı sigara 90 TL seviyesinde bulunurken, zamlı liste ile birlikte en ucuz paket fiyatı 95 TL’ye yükseldi.
