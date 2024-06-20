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Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü

2024-06-20 11:42:05
Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü

Kırşehir'de bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti tamamen kuruyup çöle döndü.

#1
Foto - Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü

Geçmişte birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bu göl; artık ziyaretçilerine kuşları izlemek yerine çöl manzarası sunuyor.

#2
Foto - Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü

Bir dönemin göz kamaştıran kuş cenneti; ziyaretçi akınına uğrasa da piknikçiler tarafından bırakılan çöplerle eski güzelliklerini aratır hale geldi.

#3
Foto - Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında göç eden turnalar ve flamingoların varlığıyla göz kamaştıran göl, susuz haliyle görenleri üzdü.

#4
Foto - Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü

Göle gelen Murat Mustafa Kaya; Seyfe Gölünü izlemeye geldiğini ve internette yayınlanan fotoğrafların gördüğü manzaranın aksi olduğunu söylerken; Şükrü Koç ise gördüğü manzara karşısında şok geçirdiğini ve su olmadığını belirtti.

#5
Foto - Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü

Fadime Koç da; "Seyfe Gölüne ailemle gezintiye geldim. Ne kuş nede su var" dedi.

#6
Foto - Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü

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