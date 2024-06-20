2024-06-20 11:42:05 Bir zamanlar kuşların uğrak noktasıydı! Tamamen kurudu çöle döndü
Kırşehir'de bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti tamamen kuruyup çöle döndü.
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Kırşehir'de bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti tamamen kuruyup çöle döndü.
Geçmişte birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bu göl; artık ziyaretçilerine kuşları izlemek yerine çöl manzarası sunuyor.
Bir dönemin göz kamaştıran kuş cenneti; ziyaretçi akınına uğrasa da piknikçiler tarafından bırakılan çöplerle eski güzelliklerini aratır hale geldi.
Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında göç eden turnalar ve flamingoların varlığıyla göz kamaştıran göl, susuz haliyle görenleri üzdü.
Göle gelen Murat Mustafa Kaya; Seyfe Gölünü izlemeye geldiğini ve internette yayınlanan fotoğrafların gördüğü manzaranın aksi olduğunu söylerken; Şükrü Koç ise gördüğü manzara karşısında şok geçirdiğini ve su olmadığını belirtti.
Fadime Koç da; "Seyfe Gölüne ailemle gezintiye geldim. Ne kuş nede su var" dedi.
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