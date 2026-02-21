Bir yastıkta ömürlük sadakat! Bakanlığın 'Aile' konulu fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu

KATEGORİ SINIRI OLMAKSIZIN “AİLE” TEMASI Yarışmayla, milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olan ailenin modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılınmasına, kadim değerlerin yüceltilmesine ve aile bilincinin toplum genelinde daha güçlü tesis edilmesine katkı sağlanması hedeflendi. "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlenen yarışmayla, aile kurumunu destekleme misyonunun bir parçası olarak toplumda aile bilincinin güçlenmesine öncülük etmek, değerleri yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran aile yapısının önemini daha görünür kılarak topluma ilham vermek amaçlandı. "Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması", kategori sınırlandırması olmaksızın aile ilişkileri, gündelik yaşamın samimi ve doğal anları, ailelerin sosyal yaşama katılımı, kuşaklararası bağlar ve etkileşim, ailelerin bir araya geldiği özel ve geleneksel günler ile aile-çocuk ilişkisi temalarını kapsayan genel bir "aile" çerçevesinde düzenlendi. Yarışmaya başvurular 1 Ekim 2025 ile 15 Kasım 2025 arasında "ailemizgelecegimiz.com" internet adresi üzerinden alındı. Sergileme ödülü kazanan fotoğraflar da düzenlenen sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kazananlara ödülleri törenle verilecek.