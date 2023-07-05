Bir tanesi 50 kişiyi kurtardı! İşte, yeni nesil cankurtaran

Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, boğulma vakalarında cankurtaranların yanı sıra 'Fasty' isimli cankurtaran robotta kullanılıyor. Uzaktan kumandalı robot, 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçiren kişiye 20 saniyede ulaşıp 45 saniyede karaya çıkarıyor. 17 milyon turistin beklendiği turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı binlerce turistin yanı sıra Antalyalıları da ağırlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Plajı Ekdağ Sosyal Tesisleri de hafta sonu ve hafta içi binlerce misafire ev sahipliği yapıyor. Boğulma vakalarına karşı 2 cankurtaranın görev yaptığı plajda, son dönemde 'Fasty' isimli insansız cankurtaran robotu kullanılmaya başlandı. Konyaaltı, Sarısu ve Lara'da belediyenin tesislerinde 3 adet bulunan Fasty, 14 kilogram ağırlığında, su yüzeyinde hızlı manevra yapabiliyor, kıyıdaki cankurtaranlar tarafından yönetiliyor. Elektrikli ve 45 dakika durmadan su yüzeyinde çalışabilen 'Fasty' robot, 200 kilogram ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor. 100 metre açıkta boğulma vakası yaşayan bir vatandaşla 20 saniyede ulaşabilen robot, 45 saniyede karaya çıkarabiliyor. Ayrıca cankurtaran robot ile de boğulma tehlikesi geçiren kişinin yanına kısa sürede ulaşabiliyor. Cankurtaranlar 'Fasty' ile sahilde temsili bir kurtarma vakası da gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 metre açıkta boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye saniyeler içerisinde ulaşan robot, yine karadan yönlendirme ile saniyeler içerisinde karaya taşıdı.