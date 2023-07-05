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Yaşam
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Bir tanesi 50 kişiyi kurtardı! İşte, yeni nesil cankurtaran

2023-07-05 20:21:33
Bir tanesi 50 kişiyi kurtardı! İşte, yeni nesil cankurtaran

Yaz mevsimiyle birlikte plajlar dolup taşıyor. Boğulma tehlikelerine karşın ise Antalya'da üç robot cankurtaran görev yapıyor.

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Foto - Bir tanesi 50 kişiyi kurtardı! İşte, yeni nesil cankurtaran

Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, boğulma vakalarında cankurtaranların yanı sıra 'Fasty' isimli cankurtaran robotta kullanılıyor. Uzaktan kumandalı robot, 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçiren kişiye 20 saniyede ulaşıp 45 saniyede karaya çıkarıyor. 17 milyon turistin beklendiği turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı binlerce turistin yanı sıra Antalyalıları da ağırlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Plajı Ekdağ Sosyal Tesisleri de hafta sonu ve hafta içi binlerce misafire ev sahipliği yapıyor. Boğulma vakalarına karşı 2 cankurtaranın görev yaptığı plajda, son dönemde 'Fasty' isimli insansız cankurtaran robotu kullanılmaya başlandı. Konyaaltı, Sarısu ve Lara'da belediyenin tesislerinde 3 adet bulunan Fasty, 14 kilogram ağırlığında, su yüzeyinde hızlı manevra yapabiliyor, kıyıdaki cankurtaranlar tarafından yönetiliyor. Elektrikli ve 45 dakika durmadan su yüzeyinde çalışabilen 'Fasty' robot, 200 kilogram ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor. 100 metre açıkta boğulma vakası yaşayan bir vatandaşla 20 saniyede ulaşabilen robot, 45 saniyede karaya çıkarabiliyor. Ayrıca cankurtaran robot ile de boğulma tehlikesi geçiren kişinin yanına kısa sürede ulaşabiliyor. Cankurtaranlar 'Fasty' ile sahilde temsili bir kurtarma vakası da gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 metre açıkta boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye saniyeler içerisinde ulaşan robot, yine karadan yönlendirme ile saniyeler içerisinde karaya taşıdı.

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Foto - Bir tanesi 50 kişiyi kurtardı! İşte, yeni nesil cankurtaran

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekdağ AŞ Sosyal Tesisler Müdürü Mehmet Şahin, ortalama günlük bin-bin 500 kişiye hizmet verdiklerini, bu sayının hafta sonu 2 bini bulduğunu kaydetti. Konyaltı'nda 2, Lara Sahili'nde 1 olmak üzere toplam 3 insansız cankurtaran robotlarının bulunduğunu dile getiren Şahin, "Bizim bu tesiste 2 de cankurtaranımız var. Robotumuz ise ortalama 800 metre menzili olan aracımız. Normal bir cankurtaranın bir dakika ulaşabildiği yere Fasty ile 30 saniyede ulaşıyoruz. Geçen yıl Fasty ile 50 kişiyi kurtardık. Bu sene kullanmadık ama olumsuzluklara hazırız. Bir insan cankurtarandan daha hızlı görev yapıyor Fatsy" dedi.

#3
Foto - Bir tanesi 50 kişiyi kurtardı! İşte, yeni nesil cankurtaran

6 yıldır cankurtaranlık yapan Osman Furkan Çetin, "Önceden bir boğulma vakası olduğu zaman cankurtaran kemeriyle kurtarmaya gidiyorduk. Şimdi robot ile müdahale yapıyoruz. 20-30 saniyede kazazedenin yanına ulaşabiliyoruz. Uzak mesafeler için robot elimiz ayağımız oldu. Gün içinde önlemleri zaten alıyoruz. Ama açıkta bir boğulma vakası olduğu zaman en büyük yardımcımız Fasty. 200 kilograma kadar robot taşıyabiliyor. Bu sene sezon sakin geçiyor, daha kullanmadık. Birkaç küçük vaka oldu, ona da kemerle müdahalede bulunduk. İnşallah kullanmayız" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Bir tanesi 50 kişiyi kurtardı! İşte, yeni nesil cankurtaran

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