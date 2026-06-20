Sensörler konuştu, Yunan radarları kör oldu: Sistemin kilidini çözen Türk İHA’ları Ege’de olay hamleyi yaptı

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın endişelendiğini yazan Atina basını, Türkiye'nin insanlı savaş uçaklarıyla hava gücünü göstermeyi bırakıp, insansız hava araçları, gözetleme uçakları ve elektronik keşif platformlarıyla Ege'de varlık göstermeye başlığını aktardı. "Türkiye Ege Denizi'nde farklı bir operasyonel doktrin uyguluyor" ifadelerini kullanan Yunanistan basını, "Türkiye, son 15 yıldır sistematik olarak çok katmanlı bir İstihbarat, Gözetim ve Keşif (İSG ) mimarisi oluşturmaya yatırım yaptı. Bayraktar TB2, ANKA-B, ANKA-S ve Aksungur artık günlük gözetim araçları olurken, CN-235 ve ATR-72 deniz işbirliği uçakları gibi uçaklar da geniş kapsamlı ve uzun menzilli yetenekleriyle bu yapıyı tamamladı." dedi.