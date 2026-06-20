Sensörler konuştu, Yunan radarları kör oldu: Sistemin kilidini çözen Türk İHA’ları Ege’de olay hamleyi yaptı
Yunan basını, Türk insansız hava araçlarının Ege üzerindeki sistematik gözetim faaliyetlerini "yıpratma savaşı" olarak tanımlayarak, Yunan savunma sisteminin tüm haritasının çıkarıldığını itiraf etti. İHA’ların düşük maliyetle havada kaldığı uzun süreli keşif uçuşlarının, Yunan hava gücünü ve radar ağını "vurucu zincirinden" kopardığını belirten analistler, Atina’nın bu yeni asimetrik rekabete karşı çaresiz kaldığını yazdı. Yunan Genelkurmayı'nı alarma geçiren bu strateji, Ege'deki güç dengesinin artık pilotların yeteneğinden ziyade sensörlerin ve algoritmaların üstünlüğüne evrildiğini gözler önüne seriyor.