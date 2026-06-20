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Son anket sonucu paylaşıldı: Seçmenin AK Parti kararı gündeme oturdu

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Son anket sonucu paylaşıldı: Seçmenin AK Parti kararı gündeme oturdu

Vatandaşlara yöneltilen “Bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorulu anketin sonucu kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Son anket sonucu paylaşıldı: Seçmenin AK Parti kararı gündeme oturdu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kulislerinde, son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre, yılbaşından bu yana AK Parti’ye yönelik seçmen ilgisinde düzenli bir artış gözlemleniyor.

#2
Foto - Son anket sonucu paylaşıldı: Seçmenin AK Parti kararı gündeme oturdu

Özellikle vatandaşlara yöneltilen “Bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” ve “Bu sorunları kim çözebilir?” sorularına verilen cevaplarda AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer alıyor.

#3
Foto - Son anket sonucu paylaşıldı: Seçmenin AK Parti kararı gündeme oturdu

Parti kaynakları, son altı aylık süreçte bu başlıklarda elde edilen verilerin aylık bazda istikrarlı şekilde yükseldiğine dikkat çekiyor. Araştırmalarda vatandaşın en önemli gündem maddesinin ise ekonomi olduğu görülüyor.

#4
Foto - Son anket sonucu paylaşıldı: Seçmenin AK Parti kararı gündeme oturdu

Hayat pahalılığı, enflasyon ve alım gücüyle ilgili sorunlar seçmenin öncelikli başlıkları arasında yer alırken, AK Parti kurmayları ekonomik göstergelerde yaşanacak iyileşmenin siyasi tablodaki değişimi daha da hızlandırabileceği değerlendirmesini yapıyor.

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