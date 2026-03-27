Bir seçim anketi daha açıklandı! Her şey birkaç ayda oldu: CHP ile AK Parti arasında şaşırtan sonuç

Son araştırmada terörsüz Türkiye'ye verilen destek yüzde 40'larda görünüyor. Oysa gerçekte toplumun ezici çoğunluğu, Suriye ve Kandil'de PKK'nın kendini feshetmesinin ve yüzünü Ankara'ya dönmesinin siyonist İsrail'in kirli oyununu bozduğunun farkında. Üstelik bu proje İran'a yönelik küresel kumpası da etkisiz kıldı. Bu yüzden terörsüz Türkiye hamlesi sadece Türkiye için değil, bölge için de tarihi bir adım... Kıymeti gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacak