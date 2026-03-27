Türkiye’nin yeni altın üssü belli oldu! O ilimizde tam 500 bin ons rezerv tespit edildi

Türk Altın şirketi, Balıkesir İvrindi’deki IV. Grup maden sahasının işletme ruhsatını devralmak için 50 milyon dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı. Uluslararası raporlara göre sahada 700 bin ons kaynak ve 500 bin ons kesinleşmiş rezerv olduğu belirlenirken, bu miktar savunma ve teknoloji sektörleri için stratejik bir öneme sahip. KAP’a bildirilen ödeme planına göre, 2028 yılına kadar tamamlanacak yatırımla bölgenin Türkiye’nin en büyük altın üretim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.