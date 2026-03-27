Türkiye’nin yeni altın üssü belli oldu! O ilimizde tam 500 bin ons rezerv tespit edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin yeni altın üssü belli oldu! O ilimizde tam 500 bin ons rezerv tespit edildi

Türk Altın şirketi, Balıkesir İvrindi’deki IV. Grup maden sahasının işletme ruhsatını devralmak için 50 milyon dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı. Uluslararası raporlara göre sahada 700 bin ons kaynak ve 500 bin ons kesinleşmiş rezerv olduğu belirlenirken, bu miktar savunma ve teknoloji sektörleri için stratejik bir öneme sahip. KAP’a bildirilen ödeme planına göre, 2028 yılına kadar tamamlanacak yatırımla bölgenin Türkiye’nin en büyük altın üretim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Türk Altın, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde konumlanan IV. Grup işletme ruhsatının devralınması süreciyle ilgili olarak 25 Mart akşamı resmi sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamada sahadaki toplam kaynak ve rezerv miktarlarına dair teknik detaylar ile ödeme planı aktarıldı.

Uluslararası raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan teknik çalışmalar çerçevesinde sahadaki toplam kaynak miktarının yaklaşık 700 bin ons seviyesinde olduğu belirlendi.

Rezerv miktarının ise 500 bin ons olarak tespit edildiği aktarılırken, tüm verilerin bilimsel teknik raporlarla desteklendiği aktarıldı.

Anlaşmanın mali şartları gereği ruhsat devri için toplam 50 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılması belirtildi. Ödemelerin 2028 yılına kadar devam edeceği veya sahada fiili olarak altın üretimine geçilmesiyle birlikte kademeli bir takvime bağlı kalınarak tamamlanacağı ifade edildi.

