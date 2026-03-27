  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Amerikalılar Türkiye'nin ünlü enerji devinin peşine düştü! 768,9 milyon dolar ödeyecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Amerikalılar, Astor Enerji'ye dev bir sipariş verdi. Siparişin detayları KAP'a bildirildi. İşte detaylar...

Astor Enerji Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Amerika'da yerleşik 3 farklı firma ile yeni anlaşma" yapıldığını bildirdi.

Açıklamada "İmzalanan sözleşmeler ile 60 MVA ile 300 MVA arasında değişen güç seviyelerindeki transformatörlerin tedarikine ilişkin olarak toplam 768.864.700.-USD (Yediyüzaltmışsekizmilyonsekizyüzaltmışdörtbinyediyüz Amerikan Doları) (TCMB Döviz Alış Kuru: 44,2636 üzerinden 34.032.719.535.-TL) tutarında sipariş alınmıştır" ifadelerine yer verdildi.

Şirket, söz konusu siparişlerin teslimatlarının 2026 yılında başlayacağını ve 2028 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacağını belirtti.

Açıklamaya göre yapılan sözleşmelerin 2025 yılı sonu hasılatına oranı yüzde 96,4 seviyesindedir.

Bloomberg HT yayınına konuk olan Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan yeni siparişlerle yüzde 95 kapasite kullanım oranına ulaşacaklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23