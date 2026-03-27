  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanı ‘bunu asla yapmayın’ dedi! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar dikkat Ege'den dünyaya yayılıyor! Japonlar onun için sıraya giriyor! “Bu işin kralı sizsiniz” deyip hakkımızı teslim ettiler! Türkiye’nin savunma harikaları için ülkeler sıraya girdi Amerikalılar Türkiye'nin ünlü enerji devinin peşine düştü! 768,9 milyon dolar ödeyecekler Türkiye’nin yeni altın üssü belli oldu! O ilimizde tam 500 bin ons rezerv tespit edildi Bakanlık duyurdu: Doğalgazda tarife değişikliği! “Hiç kimse koşmasa biz yardıma koşarız” diyerek sinyali verdiler: İran’ın yanında savaşa katılacağız 'Dolar 8 lira değişecek' diyen ünlü banka Türkiye tahminini değiştirdi Ne İsrail, ne ABD... İran, 4 ülkeyi BM’ye şikayet etti, her biri olay oldu İsrail ordusunda büyük kaos! Genelkurmay Başkanı açık açık itiraf etti, çıra gibi tutuşan Netanyahu hemen harekete geçti
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Uzmanı ‘bunu asla yapmayın’ dedi! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanı 'bunu asla yapmayın' dedi! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar dikkat

SAÇ dökülmesini tek başına şampuanlarla ya da rastgele vitaminlerle çözmeye çalışmanın en sık yapılan hatalar olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Gökçedağ Ünsal, “Saç dökülmesi altta yatan bir durumun belirtisi olabilir ve bu tespit edilmeden yapılan müdahaleler zaman kaybına yol açabilir. Saç dökülmesi çoğu zaman geri dönüşümlü bir süreçtir. Ancak doğru zamanda doğru tanı konulmazsa kalıcı hale gelebilir” ifadesini kullandı.

#1
Foto - Uzmanı ‘bunu asla yapmayın’ dedi! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar dikkat

Gündelik yaşamda ‘Saçım neden dökülüyor?’, ‘Saç dökülmesi hangi vitamin eksikliğinden olur?’, ‘Saç dökülmesi ne zaman ciddiye alınmalı?’ gibi soruların, her yaş grubundan insanın ortak kaygısını yansıttığını oysa saç dökülmesi her zaman bir hastalık anlamına gelmediğini işaret eden İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı’dan Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Gökçedağ Ünsal, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

#2
Foto - Uzmanı ‘bunu asla yapmayın’ dedi! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar dikkat

GÜNDE NE KADAR SAÇ DÖKÜLMESİ NORMAL Saç dökülmesinde kritik kuralın dökülmenin tipi, süresi ve eşlik eden bulgular olduğunun altını çizen Dr. Ünsal, “Saçlar yaşam döngüsü olan yapılardır. Her saç teli; büyüme (anagen), geçiş (katagen),dinlenme (telogen) evrelerinden geçer. Bu nedenle günde ortalama 50-100 tel saç dökülmesi fizyolojik kabul edilir. Özellikle yıkama sırasında ya da tararken fark edilen dökülmeler çoğu zaman normaldir” ifadelerini kullandı. ‘DÖKÜLME ANİ BAŞLADIYSA VE BELİRGİN BİR ARTIŞ VARSA DİKKAT’ Uzm. Dr. Ünsal, “Dökülme ani başladıysa, kısa sürede belirgin artış gösterdiyse, belirli bir bölgede yoğunlaştıysa ve saç yoğunluğunda gözle görülür azalma varsa “normal” sınırların dışına çıkılmış olabilir. Bu durumlarda vakit kaybedilmeden bir dermatoloji hekimine başvurulmalıdır” dedi.

#3
Foto - Uzmanı ‘bunu asla yapmayın’ dedi! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar dikkat

EN SIK GÖRÜLEN SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİ Uzm. Dr. Ünsal, günümüzde en sık görülen saç dökülmesi nedenlerini ise şöyle sıraladı: “Mevsimsel, strese veya vücuttaki değişikliklere bağlı tepkisel dökülme: Yoğun stres, geçirilen enfeksiyonlar, cerrahi operasyonlar ve ani kilo kaybı saç dökülmesini tetikleyebilir. Mevsimsel olarak özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında dökülmeler artabilir. Bu tip dökülmelere telogen effluvium adı verilir. Genellikli ani başlangıçlı dökülmelerdir. Kısa sürede yoğun saç dökülmesi görülebilir ancak çoğunlukla geçici bir durumdur; tam açılma ve kellik oluşumu beklenmemektedir. Stres ortadan kalktığında dökülen saçların yeniden çıkması beklenir. “Androgenetik alopesi (genetik saç dökülmesi): Hem kadın hem erkek genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı hormonların etkisine bağlı ortaya çıkar. Sıklıkla ailede benzer dökülme veya kellik öyküsü vardır. Erkeklerde dökülme genellikle şakaklardan ve tepe bölgesinden başlar. Kadınlarda ise ön saç çizgisi korunur, tepe bölgesinde seyrelme ve orta saç çizgisinde belirginleşme şeklinde görülür. Bu dökülme tipi ilerleyicidir ve erken dönemde müdahale edilmezse kalıcı hale gelebilir. Genetik olduğu için tamamen engellenemez ancak yavaşlatılabilir. “Vitamin ve mineral eksiklikleri: Toplumda sık görülen demir, B12, D vitamini ve çinko eksiklikleri saç dökülmesini artırabilir. Ancak her saç dökülmesinin nedeni vitamin eksikliği değildir. Gelişigüzel takviye kullanımı hem gereksizdir hem de bazen dökülmeyi artırabilir. “Hormonal problemler: Tiroit hastalıkları, doğum sonrası dönem, polikistik over sendromu gibi hormonal durumlar saç dökülmesine yol açabilir. “Yanlış ürün ve işlemler: Sık ısı uygulamaları, aşırı kimyasal işlemler ve saçlı deriyi tahriş eden ürünler saçların koparak dökülmesini hızlandırabilir.”

#4
Foto - Uzmanı ‘bunu asla yapmayın’ dedi! Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar dikkat

NE ZAMAN DERMATOLOJİ UZMANINA BAŞVURMALI Uzm. Dr. Ünsal, aşağıdaki durumlarda mutlaka dermatoloji uzmanına başvurularak bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi: · “Dökülme 2–3 aydan uzun sürüyorsa ve giderek artıyorsa, · Saç çizgisinde açılma veya seyrelme fark ediliyorsa, · Kaş, kirpik ya da vücut kıllarında da dökülme varsa, · Dökülmeye kaşıntı, kızarıklık veya pullanma eşlik ediyorsa, · Saçlı deride veya vücudun başka bölgelerinde yuvarlak ya da oval, tamamen saçsız alanlar oluştuysa.” SAÇ DÖKÜLMESİNDE EN BÜYÜK YANLIŞ Saç dökülmesini tek başına şampuanlarla ya da rastgele vitaminlerle çözmeye çalışmanın en sık yapılan hatalar olduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Ünsal, “Saç dökülmesi altta yatan bir durumun belirtisi olabilir ve bu tespit edilmeden yapılan müdahaleler zaman kaybına yol açabilir. Saç dökülmesi çoğu zaman geri dönüşümlü bir süreçtir. Ancak doğru zamanda doğru tanı konulmazsa kalıcı hale gelebilir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23