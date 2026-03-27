SON DAKİKA
Şartları sınırları zorluyor! Vatandaşlık almanın en zor olduğu ülke belli oldu! Patates kabuklarını çöpe atan bin pişman: Her evde var ama biz bunları bilmiyoruz! Ali Koç’un oğlunun giydiği Türkiye forması olay oldu! Formanın arkasındaki yazı “pes” dedirtti 3 yıla yakın süre evden çıkmadı Bu defa da 25 yaşına bilgisayar başında girdi Dolar tarihinde bir ilk! Kamuoyunda tepkiler yükselince Erdoğan hemen talimatı vermişti: APP plaka için yeni düzenleme Arap ülkesinden saldırı açıklaması! 'Düşmanın füzelerini durdurduk' Savaştan sonra dünyayı hangi lider yönetir? Bakın Erdoğan kaçıncı sırada!
Teknoloji-Bilişim
Hürjet'in rakibinden istemediğimiz haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hürjet'in rakibinden istemediğimiz haber geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet'in rakibinden istemediğimiz haber geldi.

ABD Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil eğitim uçağı Boeing T-7A Red Hawk, fırlatma koltuğu sisteminin elektromanyetik etkilerden etkilenmediğini doğrulayan kritik bir güvenlik testini başarıyla tamamladı.

Boeing tarafından 26 Mart 2026’da yapılan açıklamada, uçağın Hazards of Electromagnetic Radiation to Ordnance (HERO) testlerinden geçtiği ve yüksek yoğunluklu elektromanyetik ortamda güvenli şekilde görev yapabileceğinin teyit edildiği bildirildi.

HERO sertifikasyonu, T-7A’nın elektromanyetik spektrumun yoğun şekilde kullanıldığı modern muharebe ortamlarında güvenli şekilde görev yapabileceğini ortaya koyuyor. Test kapsamında, uçağın sistemleri farklı frekans ve güç seviyelerinde elektromanyetik alanlara maruz bırakılarak: Sistem dayanıklılığı, Koruma (shielding) etkinliği, Elektriksel parazit direnci gibi kritik parametreler analiz edildi.

T-7A Red Hawk, ABD Hava Kuvvetleri’nin yaşlanan Northrop T-38 Talon filosunun yerini almak üzere geliştiriliyor. Uçak; Dijital kokpit Gömülü simülasyon sistemi Açık mimari yazılım altyapısı Yüksek manevra kabiliyeti gibi özellikleriyle beşinci nesil savaş uçaklarına geçişte pilotlara ileri seviye eğitim sağlamayı hedefliyor. Program, 2018 yılında Boeing’e verilen ve yaklaşık 9,2 milyar dolar değerindeki sözleşme kapsamında yürütülüyor.

Testlerin ABD Donanması altyapısında gerçekleştirilmesi, platformun müşterek harekât ortamlarına uyumunu da ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, farklı kuvvetlerin aynı elektromanyetik ortamda birlikte faaliyet gösterdiği senaryolarda sistem güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor. GDH HABER

