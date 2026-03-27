Ege'den dünyaya yayılıyor! Japonlar onun için sıraya giriyor!
Ege'de kıyı bölgelerinde yaşayan yerel halkın sofralarının vazgeçilmesi olan deniz ürünü, bir süredir dünyadan da yoğun talep görüyor.
Ege'nin kristal berraklığındaki serin sularında yetişen ve yerel bir lezzet olarak adından söz ettiren "kargı midyesi", başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu'nun gastronomik radarına girdi.
Kendine has aroması ve dokusuyla yerel bir lezzet olarak sofralara konuk olan kargı midyesi, ince kabuklu ve dolgun yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
JAPON PAZARINDA İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ Bölge halkı tarafından geleneksel yöntemlerle toplanan midye, Japon mutfak kültüründe önemli bir yer edinen 'shijimi' ve 'asari' gibi kabuklu deniz ürünlerine benzerliğiyle son dönemlerde Japon şeflerden yoğun talep görmeye başladı.
'Saf aroma profili' ile öne çıkan midyeyi mercek altına alan Japonya'daki bazı tedarikçilerin bölgeye gelerek saha incelemeleri yaptığı ifade edildi.
Balıkçılık faaliyetlerine yeni bir soluk getiren bu hamleyle beraber, ürünün ekonomik değeri de kısa sürede katlandı. Küresel bir ihracat kalemi olmaya aday olan ürünün Uzak Doğu pazarına sevkiyatı konusunda lojistik fizibilite çalışmaları sürüyor.
