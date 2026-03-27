Bakanlık duyurdu: Doğalgazda tarife değişikliği!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz faturalarında tüketim esaslı kademeli tarifeye geçileceğini açıkladı. 1 Nisan’dan itibaren uygulanacak sistemde, elektrik faturalarında olduğu gibi tüketim miktarı temel alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nisan ayı itibarıyla elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademe uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması için tüketim esaslı bir modele geçilecek. İllere göre farklı olarak belirlenecek olan doğalgaz kademesinde, elektrikten farklı olarak yıllık değil aylık tüketim ortalamaları esas alınacak.