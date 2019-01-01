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Bir kış masalı: Lapland

  • Finlandinya'nın kuzeyinde yer alan Laponya (Lapland) ülkenin en büyük bölgesidir.

  • Kuzeyinde Norveç, doğusunda Rusya, batısında ise İsveç yer alır.

  • Finlandiya'nın toplam yüzölçümünün 4'te 1'inden fazlasını kaplar.

  • Ancak seyrek nüfusu nedeniyle ülkenin en az gelimiş bölgesidir.

  • Bölge Kuzey Kuzey ışıkları, ren geyikleri ve husky köpekleriyle kış turizmi açısınndan önemli bir tatil durağıdır.

  • Kuzey Işıkları başta olmak üzere sunduğu kar manzaları, doğal yaşamı, geceyarısı güneşi gibi doğa olayları ve heyecan verici otelleriyle Lapland, bir masaldan fırlamışa benzeyen güzellikler sunar.

  • Ekonomisi turizm, metal endüstrisi, madencilik, ren geyiği yetiştiriciliği üzerine kurulu olan Lapland komşularıyla çevrili olduğu bölgede büyük önem taşır.

  • Lapland'da kutuplara yakın olması sebebiyle kutup iklimi hakimdir.

  • Hava sıcaklığı Aralık ayından nisan başlarına kadar süren kış aylarında -40 santigrat dereceye kadar düşerken, hazirandan ağustosa kadar süren yaz aylarında 20 santigrat derece civarında seyreder.

  • Bahar aylarında ise hava sıcaklığı 0-10 derece arasında değişir.

  • Kuru bir iklime sahip olması sebebiyle çok soğuk olmasına rağmen nemli bölgelerdeki gibi can yakan bir soğuk hissettirmemektedir.

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