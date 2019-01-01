Bir kış masalı: Lapland
Finlandinya'nın kuzeyinde yer alan Laponya (Lapland) ülkenin en büyük bölgesidir.
Kuzeyinde Norveç, doğusunda Rusya, batısında ise İsveç yer alır.
Finlandiya'nın toplam yüzölçümünün 4'te 1'inden fazlasını kaplar.
Ancak seyrek nüfusu nedeniyle ülkenin en az gelimiş bölgesidir.
Bölge Kuzey Kuzey ışıkları, ren geyikleri ve husky köpekleriyle kış turizmi açısınndan önemli bir tatil durağıdır.
Kuzey Işıkları başta olmak üzere sunduğu kar manzaları, doğal yaşamı, geceyarısı güneşi gibi doğa olayları ve heyecan verici otelleriyle Lapland, bir masaldan fırlamışa benzeyen güzellikler sunar.
Ekonomisi turizm, metal endüstrisi, madencilik, ren geyiği yetiştiriciliği üzerine kurulu olan Lapland komşularıyla çevrili olduğu bölgede büyük önem taşır.
Lapland'da kutuplara yakın olması sebebiyle kutup iklimi hakimdir.
Hava sıcaklığı Aralık ayından nisan başlarına kadar süren kış aylarında -40 santigrat dereceye kadar düşerken, hazirandan ağustosa kadar süren yaz aylarında 20 santigrat derece civarında seyreder.
Bahar aylarında ise hava sıcaklığı 0-10 derece arasında değişir.
Kuru bir iklime sahip olması sebebiyle çok soğuk olmasına rağmen nemli bölgelerdeki gibi can yakan bir soğuk hissettirmemektedir.