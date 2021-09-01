Bir insanın yalan söyleyip söylemediği nasıl tespit edilir?

Doğruyu söylediklerine ikna etmeye çalışırlar Eğer karşınızda “bak valla kendi gözlerimle gördüm”, “yemin ederim doğruyu söylüyorum”, “bak şimdi sana karşı çok dürüst olacağım” tarzında cümleler kuran birisi varsa, yapılan araştırmalara göre kendisi büyük ihtimalle yalan söylüyor. Yalancıların Vücut Dili adlı kitabın yazarı Dr. Lilian Glass, insanların bu tarz ifadeler kullandığı zaman doğruyu söylemeye değil, tamamen karşı tarafı ikna etmeye çalıştıklarını belirtiyor. Hikayeleri tersten anlatamazlar Diyelim ki karşınızda tam bir yalan ustası oturuyor. Söyledikleri şeylerin doğru olup olmadığını ne vücut dilinden ne de yüz ifadelerinden anlayamıyorsunuz. Eğer aklınızda ciddi bir şüphe var ve doğruları gün yüzüne çıkartmak istiyorsanız, anlattığı hikayeyi tersten anlatmasını isteyin. Doğruyu söylediğimiz zaman hatırlayacağımız çok da fazla detay yoktur aslında. Bu yüzden ne yaşadıysak aynı şeyleri tersten kolay bir şekilde anlatabiliriz. Yalan söylediğimiz zaman kendimizin de asla unutmaması gereken birçok detay sunarız ve bir şeyleri tersten anlatmak zorunda kaldığımızda bu detayların hepsi uçup gider.