  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi! Güzel haber tüm Türkiye’ye her an verilebilir

2023-09-30 22:08:53
Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi! Güzel haber tüm Türkiye’ye her an verilebilir

Türkiye, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam ederken yeni müjdeli haberlerin gelmesi an meselesi. Petrol aramalarını bir süredir Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaştıran TPAO, şimdi de Van’dan güzel haberi vermek için hazırlanıyor. Terörden arındırılan bölgede sismik tarama yapan ekipler, Van’daki Körkandil Dağı’ndaki araştırmalardan olumlu sonuç aldı. Sismik tarama sonrası sondaj kararı verildi ve plan hazırlandı.

#1
Foto - Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi! Güzel haber tüm Türkiye’ye her an verilebilir

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında Körkandil Dağı’nda sondaj kuyusu açılacağı öğrenildi. Sondajın 3 bin metre derinliği aşması bekleniyor. Burada önemli ölçüde rezerv keşfi beklediklerini belirten uzmanlar, net rezerv tespiti için birkaç kuyu açmak gerektiğine işaret etti. Hâlihazırda bölgede Siirt, Batman ve Şırnak’ta petrol sondajları devam ediyor.

#2
Foto - Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi! Güzel haber tüm Türkiye’ye her an verilebilir

Petrol çalışmaları özellikle Şırnak’ta yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz aralık ayında Şırnak’taki Gabar Dağı’nda keşfedilen 150 milyon varillik net petrol rezervinin keşfedildiği Şehit Esma Çevik (ŞEÇ) Petrol Sahası’nda, rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklanmıştı. Şu anda ŞEÇ Sahası’ndaki 12 kuyuda üretimin sürdüğü öğrenildi. Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şehit Aybüke Yalçın (ŞAY) Petrol Sahası’nda da ikinci kuyudaki çalışmalar tamamlandı. ŞAY-3 kuyusunda üretimin yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

#3
Foto - Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi! Güzel haber tüm Türkiye’ye her an verilebilir

Böylece, Gabar’da açılan kuyu sayısı 15'e ulaşacak. Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahalarında, iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması planlanıyor. Gabar'daki sahalardan günlük 100 bin varil üretime ulaşması hedefleniyor.

Topraklarından petrol fışkırıyor ama ülkelerindeki tarımı kurtarmak için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Onu istiyorlar
Ekonomi

Topraklarından petrol fışkırıyor ama ülkelerindeki tarımı kurtarmak için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Onu istiyorlar

Türkiye gün geçtikçe ihracat potansiyelini artırmaya devam ederken bu kez Güney Amerika ülkesi Kolombiya kapımızı çaldı. Türkiye'den tohum a..
‘El konulabilir’ diyerek böyle uyardılar: O uçaklarla Türkiye dışındaki ülkelere uçmayın
Dünya

‘El konulabilir’ diyerek böyle uyardılar: O uçaklarla Türkiye dışındaki ülkelere uçmayın

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 'O uçaklarla Türkiye ve Belarus dışındaki ülkelere uçmayın' uyarısı yaptı.
İnsansız ve uzaktan kumandalı İşte karşınızda AMAZON Drone destekli insansız kara aracı
Teknoloji

İnsansız ve uzaktan kumandalı İşte karşınızda AMAZON Drone destekli insansız kara aracı

AKŞAM TV ekibinden Ezgi Aşık, TEKNOFEST İzmir kapsamında sergilenen drone destekli insansız kara aracı AMAZON'u inceledi. AMAZON 4x4 drone d..
90'da penaltı kurtardı, uzatmada gol attı! Dünya bu kaleciyi konuşuyor
Spor

90'da penaltı kurtardı, uzatmada gol attı! Dünya bu kaleciyi konuşuyor

US Avranches kalecisi Anthony Beuve'nin 90'ıncı dakikada kurtardığı penaltı ve uzatmalarda attığı gol dünyanın gündemine oturdu.
Cumhur İttifakı'ndan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

Cumhur İttifakı'ndan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Anayasanın 101. maddesindeki "Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü gereği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’t..
Trump'tan olay Biden taklidi! Salon kahkahalara boğuldu
Dünya

Trump'tan olay Biden taklidi! Salon kahkahalara boğuldu

Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın zaman zaman katıldığı etkinliklerde yönünü kaybetmesini taklit etti. Trump’ın konuşmasını dinleyenler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23