Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi! Güzel haber tüm Türkiye’ye her an verilebilir

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında Körkandil Dağı’nda sondaj kuyusu açılacağı öğrenildi. Sondajın 3 bin metre derinliği aşması bekleniyor. Burada önemli ölçüde rezerv keşfi beklediklerini belirten uzmanlar, net rezerv tespiti için birkaç kuyu açmak gerektiğine işaret etti. Hâlihazırda bölgede Siirt, Batman ve Şırnak’ta petrol sondajları devam ediyor.