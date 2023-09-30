2023-09-30 22:08:53 Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi! Güzel haber tüm Türkiye’ye her an verilebilir
Türkiye, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam ederken yeni müjdeli haberlerin gelmesi an meselesi. Petrol aramalarını bir süredir Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaştıran TPAO, şimdi de Van’dan güzel haberi vermek için hazırlanıyor. Terörden arındırılan bölgede sismik tarama yapan ekipler, Van’daki Körkandil Dağı’ndaki araştırmalardan olumlu sonuç aldı. Sismik tarama sonrası sondaj kararı verildi ve plan hazırlandı.