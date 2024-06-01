Bir garip hırsızlık! Bakın kurbanlık koyunları nasıl çaldılar

"Yetmemiş bir daha gelip geri kalanları da götürmüşler" Eldek, koyunları kurbanda satmak için aldığını 650 bin lira para harcadığını şuan ki piyasa değerinin 1 milyon lira olduğunu belirterek, “Gece ben uyuyunca gelmişler. Kurbanların bir kısmını pikap ile götürmüşler. Yetmemiş bir daha gelmişler diğer geri kalanları da götürmüşler. O gün bugündür hayvanlarım yok. Jandarma araştırıyor ama bulanamadı. Ben 650 bin lira masraf ettim. Kurban Bayramı öncesi satacaktım şimdi ne yapacağımı bilemiyorum” dedi.