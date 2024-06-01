2024-06-01 10:43:41 Bir garip hırsızlık! Bakın kurbanlık koyunları nasıl çaldılar
Edinilen bilgiye göre, olay 16 Mayıs gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şeyh Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali Eldek (47) Kurban Bayramı'nda satmak için bundan 6 ay önce 450 bin lira ödeyerek 45 küçükbaş hayvan aldı. Eldek, bu hayvanlara 6 ayda 250 bin lira da masraf yaptı. Eldek, Kurban Bayramı öncesi koyunları satmayı hayal ederken 16 Mayıs gecesi saat 02.00 sıralarında uyudu. Ancak sabah kalktığında 45 koyununun olmadığını 5 kangal cinsi köpeğinin de uyur vaziyette olduğunu görünce jandarma ekiplerine başvurdu. Aradan geçen 16 günde Eldek’in koyunları bir türlü bulanamadı.