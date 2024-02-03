Bir dönem sona eriyor: Minare yapımında yeni ve müthiş yöntem!

6 Şubat depreminin yıl dönümü yaklaşırken, Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenen vatandaşlar hayatlarının bir çok noktasına depreme dayanıklı ibaresini dahil etti. İstanbul’da yaşanabilecek büyük deprem riski sık sık uzmanlar tarafından gündeme taşınırken yapılarda sismik izolasyon gibi ürünler kullanılarak binaların da depreme dayanıklılığı arttırılıyor. İstanbul’un ihtişam sembollerinden olan tarihi camiler ve minarelerde geçtiğimiz yıllarda beton döküm yöntemi ile yapılırken artık Fiberglass sistemiyle yapılıyor. Beton dökme yöntemi ile 3 ya da 4 ay süren yapım aşamasında muhtemel bir deprem durumunda da yıkım riski fazlayken, yeni yapılan ve özellikle de büyükşehirler de kurulumuna başlanan fiberglass minare sistemi üretimi yapıldıktan sonra yarım gün içerisinde montajlanabiliyor. Yeni nesil depreme dayanıklı minarelerin kurulum aşaması dron ile havadan görüntülendi.