2024-02-03 13:18:20 Bir dönem sona eriyor: Minare yapımında yeni ve müthiş yöntem!
İstanbul’un ihtişam sembolleri cami minarelerinde yeni dönem başladı. Eski yıllarda beton dökme sistemiyle yapılan minareler sık sık gündeme gelen deprem konuları nedeniyle artık fiberglass (Cam Elyafı) maddesiyle yapılıyor. Üretim tesislerinde üretimi tamamlanan minareler yarım gün içerisinde kurulabilirken sökümü de yaklaşık 2 saat sürüyor. Deprem esnasında yapısı gereği yıkılmayan yeni minareler özellikle büyük şehirlerde sıklıkla tercih ediliyor. Fiberglass minare sisteminin kuruluş aşaması dron ile havadan görüntülendi.