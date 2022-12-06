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Sağlık
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Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

2022-12-06 13:41:07
Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Bembeyaz, renkli, kokulu tuvalet kağıtları sandığımız kadar masum değilmiş... Hijyen ve temizlik için kullanılan tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun sağlınıza zarar vereceğini hiç düşündünüz mü? Mikroplardan ve kirden kurtulmak için kağıt havlu bir diğer ismiyle peçetelerin vücuda zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki özellikle en hasas bölgelerde kullanılan tuvalet kağıdının zararları saymakla bitmiyor. İşte duyunca bir daha kullanmak istemeyeceğiniz tuvalet kağıdı ve peçetelerin zararları...

#1
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Hijyenin ve tuvaletlerin baş tacı olarak düşünülen, olmadığı zaman gerilmenize neden olan tuvalet kağıdı hakkındaki gerçekler karşısında şoke olacaksınız. Öyle ki çoğu insan, tuvalet kağıdının sağlığınız için tehlikeli olabileceği düşüncesini aklının ucundan bile geçirmez.

#2
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Bizim ülkemizde sıkça kullanılan tuvalet kağıdı ev, iş yeri, okul, alışveriş merkezleri, kafeler en fazla tüketilen ürünlerden biridir. Ancak, fark ettiniz mi? Çoğu Asya ülkesinde tuvalet kağıdı kullanılmıyor! Çünkü, bunun bir nedeni var...

#3
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Koronavirüs salgınının başladığı dönemde kişisel hijyenin demirbaşı olan tuvalet kağıdı, stoğu tükendiği için çoğu Avrupa ülkesinde kısa bir tuvalet kağıdı krizi bile yaşanmıştı. Tuvalet kağıdı bir hijyen ürünü olmasına rağmen, çoğu firma 'ticari sırlar' hakkına sığınarak içeriğini paylaşmıyor. Ancak tuvalet kağıdında yumuşak ve sert olması için tehlikeli bir kimyasal olan 'formaldehit' kullanılıyor.

#4
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Formaldehit, özel bölgeleriniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine sebep olur. Kokulu tuvalet kağıtları güzel kokuyor, evet. Ancak çekici parfümler alerjilerinizi tetikleyebilir ya da yeni bir alerji edinmenize sebep olabilir.

#5
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Firmalar tuvalet kağıdını adeta bir çiçek bahçesi gibi kokutmak için birçok yapay koku kullanıyor. Bu yapay kokular hem özel bölgeniz pH dengesi ile oynar hem de enfeksiyon kapmanıza yol açma tehlikesini barındırır. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

#6
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

TUVALET KAĞININ ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR Geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı kullanımı bilinçli bir seçim gibi görünebilir, ancak içlerinde endokrin bozucuları olan Bifenol A veya BPA barındırıyorlar. BPA, kimyasal olarak doğurganlık ve rahmin işlevi için önemli olan östrojen hormonuna benzerdir. Östrojeni taklit ettiği için, BPA üreme problemlerine yol açabilir. Hatta, tıp uzmanlarının bir aile kurmak isteyen kadınlara önerdiği ilk şey BPA'dan kaçınmalarıdır.

#7
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Tuvalet kağıdını özel bölgelerinizi temizlemek için kullansanız da, aradığınız temizlik yöntemi bu olmayabilir. Tahrişe sebep olmasının yanı sıra tuvalet kağıdı ile silmek, pisliğe ait mikropları el ve tırnaklarınıza bulaşması demek oluyor. Taharet musluğu, temizlik için daha etkili bir yöntemken cildinizin de tahriş olmamasını sağlar. 100.000'den fazla kimyasalın kullanıldığı bebek mendilleri, kağıt havlular, kahve filtreleri, süt kutuları vb. gibi günlük olarak kullandığımız çoğu üründe hemen hemen bulunur.

#8
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Bu toksik maddeler cildimizden girer ve kan dolaşımımıza girer. Bu toksinlerin en tehlikelisi klordur ve maalesef çoğu geleneksel tuvalet kağıdı klorlu ağartıcı ile işlenir. Klorlu ağartıcı, dioksin ve furanlar gibi tehlikeli toksinler oluşturur. Bu toksinler vücudumuzda birikir ve sağlığımız için tehlikeli bir durum yaratır.

#9
Foto - Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Birçok kağıt hamuru ve kağıt fabrikası, hamuru beyazlatmak için klor bazlı kimyasallar kullanır. Bu kimyasallar, dioksin de dahil olmak üzere birçok toksik yan ürün oluşturmak için ahşap ve diğer liflerdeki organik moleküllerle reaksiyona girer. Klorlu tuvalet kağıdı, tüm kozmetik mendiller arasında en yüksek miktarda furan içerir… Ağartma yan ürünü olan dioksin, insan yapımı en zehirli kimyasallardan biridir. Doğaya salındığında kalıcıdır çünkü doğal bakteriler onu etkili bir şekilde parçalayamaz.

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