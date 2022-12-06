Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

Birçok kağıt hamuru ve kağıt fabrikası, hamuru beyazlatmak için klor bazlı kimyasallar kullanır. Bu kimyasallar, dioksin de dahil olmak üzere birçok toksik yan ürün oluşturmak için ahşap ve diğer liflerdeki organik moleküllerle reaksiyona girer. Klorlu tuvalet kağıdı, tüm kozmetik mendiller arasında en yüksek miktarda furan içerir… Ağartma yan ürünü olan dioksin, insan yapımı en zehirli kimyasallardan biridir. Doğaya salındığında kalıcıdır çünkü doğal bakteriler onu etkili bir şekilde parçalayamaz.