2022-12-06 13:41:07 Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...
Bembeyaz, renkli, kokulu tuvalet kağıtları sandığımız kadar masum değilmiş... Hijyen ve temizlik için kullanılan tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun sağlınıza zarar vereceğini hiç düşündünüz mü? Mikroplardan ve kirden kurtulmak için kağıt havlu bir diğer ismiyle peçetelerin vücuda zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki özellikle en hasas bölgelerde kullanılan tuvalet kağıdının zararları saymakla bitmiyor. İşte duyunca bir daha kullanmak istemeyeceğiniz tuvalet kağıdı ve peçetelerin zararları...