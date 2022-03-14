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Eğitim
25
Birçok ilde okullar tatil edildi

2022-03-14 01:54:42
Birçok ilde okullar tatil edildi

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle çok sayıda ilden kar tatili kararı çıktı.

#1
Foto - Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle çok sayıda ilden kar tatili haberleri peş peşe geldi.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle çok sayıda ilden kar tatili haberleri peş peşe geldi.

#2
Foto - ADIYAMAN Adıyaman merkeze bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Adıyaman’da gün içerisinde etkili olan ve devam eden kar yağışı dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından merkeze bağlı köy ve beldelerindeki taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Adıyaman Valiliğince kar yağışı dolayısıyla il merkezine bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Merkeze bağlı köy ve beldelerdeki taşımalı eğitim 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi.

ADIYAMAN Adıyaman merkeze bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Adıyaman’da gün içerisinde etkili olan ve devam eden kar yağışı dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından merkeze bağlı köy ve beldelerindeki taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Adıyaman Valiliğince kar yağışı dolayısıyla il merkezine bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Merkeze bağlı köy ve beldelerdeki taşımalı eğitim 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi.

#3
Foto - Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla taşıma merkezli okullar tatil edildi. Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla taşıma merkezli okullar tatil edildi. Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.

#4
Foto - HATAY Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

HATAY Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

#5
Foto - Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

#6
Foto - BİTLİS Bitlis merkez ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

BİTLİS Bitlis merkez ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

#7
Foto - RİZE Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

RİZE Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

#8
Foto - Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak,

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#9
Foto - GİRESUN Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi. Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

GİRESUN Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi. Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#10
Foto -

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

#11
Foto - ORDU Ordu Valisi Tuncay Sonel, kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ordu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

ORDU Ordu Valisi Tuncay Sonel, kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ordu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik. Yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaklar" ifadelerine yer verdi.

#12
Foto - Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğini duyurdu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğini duyurdu.

#13
Foto - KASTAMONU Kastamonu’nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

KASTAMONU Kastamonu’nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

#14
Foto - Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

#15
Foto - DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada,

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

#16
Foto - GAZİANTEP Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti. Gül, açıklamasında,

GAZİANTEP Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti. Gül, açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

#17
Foto - MALATYA Malatya’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi

MALATYA Malatya’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi

#18
Foto - TRABZON Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada

TRABZON Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

#19
Foto - MARDİN Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Mardin’in merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere 5 ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerimizde 14 Mart 2022 Pazartesi günü tatil edilmiştir” denildi.

MARDİN Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Mardin’in merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere 5 ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerimizde 14 Mart 2022 Pazartesi günü tatil edilmiştir” denildi.

#20
Foto - Öte yandan Valilik koordinesinde; Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve AFAD ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ve tuzlama seferberliği yürütülüyor.

Öte yandan Valilik koordinesinde; Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve AFAD ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ve tuzlama seferberliği yürütülüyor.

#21
Foto - MUŞ Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 14 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 14 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#22
Foto - KONYA Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yarın yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurullarınca, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

KONYA Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yarın yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurullarınca, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

#23
Foto - SAMSUN Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352 linkinden ulaşılabilecek.

SAMSUN Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352 linkinden ulaşılabilecek.

#24
Foto - BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, yarın tatil edildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, yarın tatil edildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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