  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kolon kanserine neden oluyor: 50 yaş üstü erkeklerde belirti vermiyor! Meğer yanlış biliyormuşuz Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu! 2027’de hayat geçecek! Yuva kuracak gençlere müjde Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip Turist akının uğrayacak! Kızılırmak’ta müthiş dönüşüm Mutabakat zaptları sessiz sedasız imzalandı! Şara’dan, beklenmedik petrol teklifi Dünya turunda şok! Kontağı kapatıp yüzlerce yolcudan gemiyi terk etmelerini istediler Çıplak gözle okumak neredeyse imkansız! Bir pirinç tanesine kedi kılıyla İhlas Suresi yazılmış Her 73 kişiden biri aynı soyadını taşıyor! İşte Türkiye’de en çok kullanılan 10 soyismi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye

Denizlerde arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine gelecek sene başlanması planlanıyor.

#1
Foto - Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye

Çalışmada İçişleri Bakanlığı sorumlu kurum olarak belirlenirken Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliği yapacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, arama kurtarma platformları ve teçhizatlarının teknolojik imkanları geliştirilerek denizlerde arama kurtarma kapasitesi artırılacak.

#2
Foto - Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye

Bu doğrultuda gelecek yıl yürütülecek faaliyetler arasında Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine başlanması da bulunuyor.

#3
Foto - Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye

Programda, söz konusu tedbirden sorumlu kurum İçişleri Bakanlığı olarak belirlenirken Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliği yapılacak kurumlar arasında sıralandı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın aynı tedbiri kapsamında iki AB 412-EP Sahil Güvenlik helikopteri modernize edilecek.

#4
Foto - Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye

Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla bir Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma (DEGAK) Timi oluşturulacak. Teknolojik imkanların geliştirilmesine yönelik tedarik faaliyetleri de yürütülecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..
Gündem

Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..

Gazetemiz Akit, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfını hedef alan fon iddialarının perde arkasındaki gerçekleri bir bir ortaya..
Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam!
Gündem

Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam!

Bingöl’ün sevilen isimlerinden, İlahiyatçı Abdülaziz Beki vefat etti. Abdülaziz Beki aynı zamanda Karar yazarı Akif Beki’nin amcası… Yolunu ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz’ diyerek milyonlarca emekli heyecanlandıran açıklamasının ardından emekli maaş..
Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti
Siyaset

Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya gelerek kendisini mak..
Türkiye’den dönen kadının valizlerini açan memurlar şok oldu! Tam 57 bin adetle yakalanarak rekor kırdı
Dünya

Türkiye’den dönen kadının valizlerini açan memurlar şok oldu! Tam 57 bin adetle yakalanarak rekor kırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln/Bonn Havalimanı'nda İstanbul'dan 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte dönen Belçikalı kadına ait..
Van-Hakkari yolunda tır devrildi
Yerel

Van-Hakkari yolunda tır devrildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde Zernek Barajı yakınlarında kontrolden çıkan tır devrildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23