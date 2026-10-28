Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye
Denizlerde arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine gelecek sene başlanması planlanıyor.
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Denizlerde arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine gelecek sene başlanması planlanıyor.
Çalışmada İçişleri Bakanlığı sorumlu kurum olarak belirlenirken Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliği yapacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, arama kurtarma platformları ve teçhizatlarının teknolojik imkanları geliştirilerek denizlerde arama kurtarma kapasitesi artırılacak.
Bu doğrultuda gelecek yıl yürütülecek faaliyetler arasında Milli Sahil Güvenlik Gemisi'nin üretimine başlanması da bulunuyor.
Programda, söz konusu tedbirden sorumlu kurum İçişleri Bakanlığı olarak belirlenirken Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliği yapılacak kurumlar arasında sıralandı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın aynı tedbiri kapsamında iki AB 412-EP Sahil Güvenlik helikopteri modernize edilecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla bir Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma (DEGAK) Timi oluşturulacak. Teknolojik imkanların geliştirilmesine yönelik tedarik faaliyetleri de yürütülecek.
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