2021-01-22 11:20:19 Bir çizgi film bunu nasıl yapıyor? Dünyayı etkileyen her olayda Simpsons detayı! Bu kadarı pes dedirtti
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de yaşanan kaos ortamını da tahmin eden çizgi dizide, dünkü yemin töreniyle ilgili bir ön görüsünün daha doğru çıkmasıyla dünya tam anlamıyla hayrete düştü. İşte Simpsons'ların bugüne kadar bilmiş olduğu olaylar silsilesi...