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Bir çizgi film bunu nasıl yapıyor? Dünyayı etkileyen her olayda Simpsons detayı! Bu kadarı pes dedirtti

2021-01-22 11:20:19
Bir çizgi film bunu nasıl yapıyor? Dünyayı etkileyen her olayda Simpsons detayı! Bu kadarı pes dedirtti

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de yaşanan kaos ortamını da tahmin eden çizgi dizide, dünkü yemin töreniyle ilgili bir ön görüsünün daha doğru çıkmasıyla dünya tam anlamıyla hayrete düştü. İşte Simpsons'ların bugüne kadar bilmiş olduğu olaylar silsilesi...

#1
Foto - Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, son olarak ikonik çizgi dizinin ABD'deki kaos halini bildiğine dikkat çekmişti.

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, son olarak ikonik çizgi dizinin ABD'deki kaos halini bildiğine dikkat çekmişti.

#2
Foto - 1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

#3
Foto - 6 Ocak'ta meydana gelen Kongre binası baskınında görüntüleri gündem yaratan ve isminin Jake Angeli olduğu ortaya çıkan adamın, Simpsonlar dizindeki benzer görüntülü bir karakterle büyük benzerlik göstermesi şok etkisi yaratmıştı.

6 Ocak'ta meydana gelen Kongre binası baskınında görüntüleri gündem yaratan ve isminin Jake Angeli olduğu ortaya çıkan adamın, Simpsonlar dizindeki benzer görüntülü bir karakterle büyük benzerlik göstermesi şok etkisi yaratmıştı.

#4
Foto - ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki inanılmaz benzerliği fark ettiler.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın 'Bart to the Future' bölümünde giyilen kıyafet arasındaki inanılmaz benzerliği fark ettiler.

#5
Foto - Çizgi dizinin 11'inci sezonunun 17'nci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de ABD'de yayınlanan 'Bart to the Future'da, Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir edilmişti.

Çizgi dizinin 11'inci sezonunun 17'nci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de ABD'de yayınlanan 'Bart to the Future'da, Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir edilmişti.

#6
Foto - Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir takım giymişti. Kürsüde konuşma yapan Lisa, kulağına da inci küpeler takmıştı.

Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir takım giymişti. Kürsüde konuşma yapan Lisa, kulağına da inci küpeler takmıştı.

#7
Foto - Dün, dünyanın gözü önünde Başkan Yardımcısı olarak yemin eden Kamala Harris, Lisa'nınkine çok benzer mor bir ceket ve elbise kombinasyonu giymişti. Hatta görünüşü tamamlamak için basit bir inci kolye taktı.

Dün, dünyanın gözü önünde Başkan Yardımcısı olarak yemin eden Kamala Harris, Lisa'nınkine çok benzer mor bir ceket ve elbise kombinasyonu giymişti. Hatta görünüşü tamamlamak için basit bir inci kolye taktı.

#8
Foto - TRUMP'A BİR DARBE DE SIMPSONS'DAN Dizinin hayranları, son olarak ABD'deki son duruma dair kehanetinin tuttuğuna dikkat çekti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, dünyada birinci gündem maddesi oldu ve sosyal medyada da bolca konuşuldu.

TRUMP'A BİR DARBE DE SIMPSONS'DAN Dizinin hayranları, son olarak ABD'deki son duruma dair kehanetinin tuttuğuna dikkat çekti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, dünyada birinci gündem maddesi oldu ve sosyal medyada da bolca konuşuldu.

#9
Foto - Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının akıllarına, dizideki bir sahneyi getirdi. Bu sahnede, yatağında doğrulmuş ve sinirli bir ifadeyle elindeki telefona bakan Donald Trump'ın yanında, Adolf Hitler imzalı bir kitap duruyor.

Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının akıllarına, dizideki bir sahneyi getirdi. Bu sahnede, yatağında doğrulmuş ve sinirli bir ifadeyle elindeki telefona bakan Donald Trump'ın yanında, Adolf Hitler imzalı bir kitap duruyor.

#10
Foto - 20 OCAK DETAYI Öte yandan, ABD'de

20 OCAK DETAYI Öte yandan, ABD'de "iç savaş 2021" etketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşılmıştı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim ettiği gün. Simpsons'ın bu tahmini ise başarılı olmadı, 20 Ocak 2021 olaysız geçti.

#11
Foto - Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine Sipmsonlar'da üzerinde

Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine Sipmsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

#12
Foto - Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

#13
Foto - SİNEMA FİLMİNDE DE BİLDİLER Dizinin hayranlarının farkına vardığı bir diğer kehanet, The Simpsons Movie adlı sinema filminde yer alıyordu.

SİNEMA FİLMİNDE DE BİLDİLER Dizinin hayranlarının farkına vardığı bir diğer kehanet, The Simpsons Movie adlı sinema filminde yer alıyordu.

#14
Foto - Gösterime girdiğinde hayranlarının sinema salonlarına akın ettiği filmde, ünlü ailenin yaşadığı yer olan Springfield'in üzerine devasa bir cam kubbe indiriliyor.

Gösterime girdiğinde hayranlarının sinema salonlarına akın ettiği filmde, ünlü ailenin yaşadığı yer olan Springfield'in üzerine devasa bir cam kubbe indiriliyor.

#15
Foto - Ünlü çizgi dizinin hayranları, bu kubbeyi, Birleşik Krallık'ta kentten kente uygulanan kademeli kısıtlamalara benzetti.

Ünlü çizgi dizinin hayranları, bu kubbeyi, Birleşik Krallık'ta kentten kente uygulanan kademeli kısıtlamalara benzetti.

#16
Foto - Birleşik Krallık şu anda koronavirüs kriziyle mücadele etemk üzere bölümlere ayrılmış bir sistem altındadır ve virüs nedeniyle farklı seviyelerde 'risk' olarak sınıflandırılmış ayrı parçalar görülüyor.

Birleşik Krallık şu anda koronavirüs kriziyle mücadele etemk üzere bölümlere ayrılmış bir sistem altındadır ve virüs nedeniyle farklı seviyelerde 'risk' olarak sınıflandırılmış ayrı parçalar görülüyor.

#17
Foto - Kurallara göre, dördüncü risk seviyesinde bulunan kentler, buradan ayrılamıyor ve diğer kentlere seyahat edemiyor.

Kurallara göre, dördüncü risk seviyesinde bulunan kentler, buradan ayrılamıyor ve diğer kentlere seyahat edemiyor.

#18
Foto - ŞEHRİN TEPESİNE KUBBE İNDİ The Simpsons Movie'de ise hükümet, Springfield'in tepesine bir kubbe indirerek, kasabanın sakinlerini orayı terk etmemeleri için içeri hapsediyor.

ŞEHRİN TEPESİNE KUBBE İNDİ The Simpsons Movie'de ise hükümet, Springfield'in tepesine bir kubbe indirerek, kasabanın sakinlerini orayı terk etmemeleri için içeri hapsediyor.

#19
Foto - Bu olay, Homer Simpson'ın kasabadaki gölü domuz dışkısıyla kirlettiği ve Çevre Koruma Ajansı'nı kirli bölgeyi karantinaya almak zorunda bıraktığı için gerçekleşiyor.

Bu olay, Homer Simpson'ın kasabadaki gölü domuz dışkısıyla kirlettiği ve Çevre Koruma Ajansı'nı kirli bölgeyi karantinaya almak zorunda bıraktığı için gerçekleşiyor.

#20
Foto - ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması, bazı gerçek olayları önceden tahmin eden ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'daki ölüm sahnesini akıllara getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması, bazı gerçek olayları önceden tahmin eden ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'daki ölüm sahnesini akıllara getirmişti.

#21
Foto - Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşmese de diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşımıştı.

Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşmese de diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşımıştı.

#22
Foto - BEYRUT PATLAMASI Ağustos ayında Lübnan'ın başkenti Lübnan'da gerçekleşen korkunç patlamanın ardından, Sipmsons yine tüm dünyada konuşulmuştu.

BEYRUT PATLAMASI Ağustos ayında Lübnan'ın başkenti Lübnan'da gerçekleşen korkunç patlamanın ardından, Sipmsons yine tüm dünyada konuşulmuştu.

#23
Foto - Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan koronavirüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde Beyrut patlamasının benzeri yayınlanmıştı.

Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan koronavirüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde Beyrut patlamasının benzeri yayınlanmıştı.

#24
Foto - Büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülmüştü. Benzer görüntüler yine Sipmsons'ın bir bölümünde de yayınlanmıştı.

Büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülmüştü. Benzer görüntüler yine Sipmsons'ın bir bölümünde de yayınlanmıştı.

#25
Foto - Simpsons hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmıştı.

Simpsons hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmıştı.

#26
Foto - Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor.

Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor.

#27
Foto - Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

#28
Foto - Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

#29
Foto - 19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.

19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.

#30
Foto - Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülümüştü. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli bulunuyordu.

Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülümüştü. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli bulunuyordu.

#31
Foto - 1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.

1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.

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