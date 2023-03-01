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Yaşam
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Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

2023-03-01 12:24:39
Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

Kahramanmaraş'ta çadır kentte kalan depremzedeler bu kez yangın faciasını yaşadı.

#1
Foto - Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın meydana geldi. 8 çadırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi hafif yaralandı.

#2
Foto - Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan çadır kentte meydana geldi. Çadırların birinde sabaha karşı elektrikli sobadan yangın çıktı.

#3
Foto - Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

Yangın ihbarı üzerine çadır kent bölgesinde bulunan Bartın, Uşak ve Denizli orman, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 çadır kullanılmaz hale gelirken, olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

#4
Foto - Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

Yangını gören vatandaşlardan Mehmet Barbars, "Yangın çıktığını gördüm, bizim yapacağımız bir şey var mı diye ama geç kalmışız. Yapacak bir şey kalmamış. Her çadırda aileler vardı. Toplam en az 50 kişi yaşıyordu burada ve en az 50 kişi yangından etkilendi" dedi. Paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

#5
Foto - Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

#6
Foto - Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

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