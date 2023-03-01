Bir bu eksikti! Çadır kentten kötü haber

Yangını gören vatandaşlardan Mehmet Barbars, "Yangın çıktığını gördüm, bizim yapacağımız bir şey var mı diye ama geç kalmışız. Yapacak bir şey kalmamış. Her çadırda aileler vardı. Toplam en az 50 kişi yaşıyordu burada ve en az 50 kişi yangından etkilendi" dedi. Paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.