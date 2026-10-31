Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor

Üretim kapasitesini artırmak isteyen Lockheed Martin de Alabama eyaletinin Troy kentindeki tesisinde genişleme çalışması başlattı. Şirketin açıklamasına göre yeni üretim alanı, AGM-183A ARRW hipersonik füze üretimi için mevcut kapasiteyi üç katına çıkarmayı hedefliyor. ABD'nin 694 milyon dolarlık sözleşmesi, AGM-183A ARRW hipersonik füze programında önemli bir dönüm noktası olsa da sistemin operasyonel hizmete ne zaman gireceği henüz netleşmiş değil. Üretilecek füze sayısı ve teslimat takviminin açıklanmaması nedeniyle, programın sahadaki kapasiteye ne zaman dönüşeceği önümüzdeki dönemde takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.