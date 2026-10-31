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Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor

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Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor

Daha önce iptal tartışmaları ve başarısız testlerle gündemden düşmeyen ABD’nin AGM-183A ARRW hipersonik füze programı, 694 milyon dolarlık devasa bir üretim sözleşmesiyle küllerinden yeniden doğdu. Lockheed Martin şirketine verilen bu dev ihale ile füze prototip aşamasından seri üretim sürecine resmen taşınırken, üretilecek füze sayısı ve teslimat takvimi gibi kritik detaylar gizli tutuldu. Ses hızının 5 katını aşarak en gelişmiş hava savunma sistemlerini bile delip geçebileceği belirtilen bu süzülme silahının, B-52 bombardıman uçaklarında konuşlandırılacağı açıklandı.

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Foto - Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor

ABD Hava Kuvvetleri, savunma teknolojilerinde önemli bir yere sahip olması beklenen AGM-183A ARRW hipersonik füze programında yeni bir aşamaya geçti. Lockheed Martin'e verilen 694 milyon dolarlık sözleşme, AGM-183A ARRW hipersonik füze sisteminin prototip geliştirme ve uçuş testlerinden üretime taşınmasını öngörüyor. ABD'nin bu adımı, daha önce geleceği belirsiz hale gelen programın yeniden öncelik kazanması anlamına geliyor. Sözleşme 29 Eylül 2026'da verildi ve 26 Ekim'de kamuoyuna duyuruldu.

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Foto - Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor

Ancak ABD Hava Kuvvetleri, kaç adet AGM-183A ARRW hipersonik füze üretileceğini ve teslimatların ne zaman başlayacağını açıklamadı. AGM-183A ARRW hipersonik füze, havadan fırlatılan ve roket hızlandırıcısıyla çalışan bir hipersonik süzülme silahı olarak tasarlandı. Sistem, roket motorunun sağladığı ivmeyle ses hızının 5 katını aşan hızlara ulaşıyor. Ardından süzülme aracı ayrılarak hedefe doğru yüksek hızda ilerliyor. Bu teknoloji, AGM-183A ARRW hipersonik füze sisteminin gelişmiş hava savunma ağlarıyla korunan hedeflere karşı kullanılmasını amaçlıyor.

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Foto - Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor

Yüksek hız ve uçuş sırasında manevra kabiliyeti, savunma sistemlerinin silahı tespit etmesini ve önlemesini zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor ABD Hava Kuvvetleri, AGM-183A ARRW hipersonik füze ile yüksek değerli ve zaman açısından kritik hedeflere uzun mesafeden saldırı imkânını güçlendirmeyi hedefliyor. Sistem, özellikle yoğun hava savunması bulunan bölgelerde görev yapabilecek bir silah olarak değerlendiriliyor. AGM-183A ARRW hipersonik füze programı, geliştirme sürecinde çeşitli aksaklıklarla karşılaştı. Başarısız uçuş testlerinin ardından ABD Hava Kuvvetleri, 2023 yılında silahın satın alınmasını durdurmayı ve kaynaklarını farklı bir hipersonik silah programına yönlendirmeyi değerlendirdi.

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Foto - Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor

Ancak sonraki dönemde program yeniden gündeme geldi. ABD Hava Kuvvetlerinin 2026 mali yılı bütçe planlamasında AGM-183A ARRW hipersonik füze için kaynak ayırması, projenin devam edeceğine ilişkin işaretlerden biri oldu. Son üretim sözleşmesi ise sistemin geliştirme aşamasından üretime geçişini resmileştirdi. AGM-183A ARRW hipersonik füze için öne çıkan ilk taşıyıcı platform, ABD'nin B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı. Füze, bu uçak üzerinden gerçekleştirilen testlerde kullanıldı. ABD Hava Kuvvetleri ayrıca sistemin B-1B Lancer bombardıman uçaklarına entegre edilmesi ihtimalini de gündeminde tutuyor.

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Foto - Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor

Üretim kapasitesini artırmak isteyen Lockheed Martin de Alabama eyaletinin Troy kentindeki tesisinde genişleme çalışması başlattı. Şirketin açıklamasına göre yeni üretim alanı, AGM-183A ARRW hipersonik füze üretimi için mevcut kapasiteyi üç katına çıkarmayı hedefliyor. ABD'nin 694 milyon dolarlık sözleşmesi, AGM-183A ARRW hipersonik füze programında önemli bir dönüm noktası olsa da sistemin operasyonel hizmete ne zaman gireceği henüz netleşmiş değil. Üretilecek füze sayısı ve teslimat takviminin açıklanmaması nedeniyle, programın sahadaki kapasiteye ne zaman dönüşeceği önümüzdeki dönemde takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

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