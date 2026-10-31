Bir ara vazgeçilen proje resmen onaylandı! Ses hızının 5 katını aşacak ölümcül hipersonik füze üretime giriyor
Daha önce iptal tartışmaları ve başarısız testlerle gündemden düşmeyen ABD’nin AGM-183A ARRW hipersonik füze programı, 694 milyon dolarlık devasa bir üretim sözleşmesiyle küllerinden yeniden doğdu. Lockheed Martin şirketine verilen bu dev ihale ile füze prototip aşamasından seri üretim sürecine resmen taşınırken, üretilecek füze sayısı ve teslimat takvimi gibi kritik detaylar gizli tutuldu. Ses hızının 5 katını aşarak en gelişmiş hava savunma sistemlerini bile delip geçebileceği belirtilen bu süzülme silahının, B-52 bombardıman uçaklarında konuşlandırılacağı açıklandı.