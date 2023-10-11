Bir anda uçuşa geçmişti! 7 günde yüzde 32 yükselen hisseyle ilgili flaş karar

Hisse 2 Ekim 2023'te 5,66 liradan açılış yaptı. 9 Ekim 2023'te ise 7,34 liradan kapandı ve gün içinde de 7,45 liraya kadar yükseldi. Böylece 7 işlem gününde hisse yüzde 32 değer kazanmış oldu. Kısa sürede bu kadar hızlı yükselmesi nedeniyle de SPK'nın radarına girmiş oldu.