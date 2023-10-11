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Ekonomi
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Bir anda uçuşa geçmişti! 7 günde yüzde 32 yükselen hisseyle ilgili flaş karar

2023-10-11 19:27:03
Bir anda uçuşa geçmişti! 7 günde yüzde 32 yükselen hisseyle ilgili flaş karar

Sermaye Piyasası Kurulu, yedi günde yüzde 32 oranında artış gösteren hisseyle ilgili flaş bir duyuru yaptı.

#1
Foto - Bir anda uçuşa geçmişti! 7 günde yüzde 32 yükselen hisseyle ilgili flaş karar

Sermaye Piyasası Kurulu, olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine sahne olan hisselerdeki hareketleri incelemeye devam ediyor. SPK yaptığı incelemeler neticesinde Özderici GYO hissesinde Ayşegül Altuntaş, Muhammet Bekir Altaş, Musa Altuntaş'a 6 ay borsalarda işlem yapma yasağı getirdi.

#2
Foto - Bir anda uçuşa geçmişti! 7 günde yüzde 32 yükselen hisseyle ilgili flaş karar

Sermaye Piyasası Kurulu, Özderici GYO pay piyasasındaki işlemlerle ilgili 3 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

#3
Foto - Bir anda uçuşa geçmişti! 7 günde yüzde 32 yükselen hisseyle ilgili flaş karar

SPK'dan yapılan açıklamada "02.10.2023-09.10.2023 döneminde Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Ayşegül Altuntaş, Muhammet Bekir Altaş, Musa Altuntaş'a 11.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - Bir anda uçuşa geçmişti! 7 günde yüzde 32 yükselen hisseyle ilgili flaş karar

Sermaye Piyasası Kurulu Özderici Gayrimenkul'deki hızlı yükselişi ele aldı. 2 Ekim-9 Ekim 2023 tarihleri arasında hissede olağandışı fiyat ve miktar hareketleri görüldü.

#5
Foto - Bir anda uçuşa geçmişti! 7 günde yüzde 32 yükselen hisseyle ilgili flaş karar

Hisse 2 Ekim 2023'te 5,66 liradan açılış yaptı. 9 Ekim 2023'te ise 7,34 liradan kapandı ve gün içinde de 7,45 liraya kadar yükseldi. Böylece 7 işlem gününde hisse yüzde 32 değer kazanmış oldu. Kısa sürede bu kadar hızlı yükselmesi nedeniyle de SPK'nın radarına girmiş oldu.

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