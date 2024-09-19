2024-09-19 10:57:05 Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir
Gazetemiz yazarlarından tarihçi Mustafa Armağan, Bir Alman Yahudisi olan Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in hatıraları üzerine kaleme aldığı “Cumhuriyetin temel niteliklerini anayasaya bir Alman sokmuştu” başlıklı yazısında bugüne kadar hiç duymadığınız bilgileri gözler önüne serdi. CHP’nin 6 okunun hikayesine bir de buradan bakın. İşte ilgiyle okuyacağınız bir Mustafa Armağan yazısı daha…