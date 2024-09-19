  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı! Sorun bakın neymiş

Abdülhamid Han'ın robdöşambrı restore edildi

İkinci el araç fiyatları düştü ama...

Petrolün iki devinde işlem tamam: Artık BP yok! Koşullu izin çıktı: Herkes şaşkın: Son dakika gelişmesi!

Opel Corsa güncel fiyatları duyurdu! Duyan kulaklarına inanamıyor!

Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

hiçbir şey geç değil! Kumar bataklığında büyük tehlike

Narin cinayetinde kan donduran yeni detaylar: Resmen bıraktılar: Türkiye bu olayı konuşuyor! Adeta ‘kıyamet alameti’

Türkiye'yi bıraktılar! Koç Grubu Arap ülkesini zengin etmeye gidiyor

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak Ali Koç iddiası! Yok artık: O ismi açıkladı: Karşı karşıya kalacaklar mı?
Gündem
13
Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

2024-09-19 10:57:05
Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Gazetemiz yazarlarından tarihçi Mustafa Armağan, Bir Alman Yahudisi olan Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in hatıraları üzerine kaleme aldığı “Cumhuriyetin temel niteliklerini anayasaya bir Alman sokmuştu” başlıklı yazısında bugüne kadar hiç duymadığınız bilgileri gözler önüne serdi. CHP’nin 6 okunun hikayesine bir de buradan bakın. İşte ilgiyle okuyacağınız bir Mustafa Armağan yazısı daha…

2
#1
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Türkiye’de Batı hukuku eğitiminin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in hatıraları Cumhuriyet’in ilk yılları hakkında bize bir yabancının tanıklığını sunduğu için fevkalade önemlidir. Hirsch’in aynasına yansıyan çıplak görüntülerden biri de, tek parti devrinde CHP’nin bayrağındaki 6 Ok’un anayasaya sokuluş hikâyesidir.

#2
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Hirsch 1933’te kurulan İstanbul Üniversitesi’nde görev yapmak üzere Türkiye’ye davet edilmiş İsviçre doğumlu Alman hukuk profesörlerindendir. Aslen Yahudidir ve Üniversite reformundan sonra kurulan Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku derslerini vermiştir.

#3
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Prof. Hirsch, İstanbul ve Ankara üniversitelerinde toplam 20 yıl hukuk hocalığı yapmakla kalmamış, TC hükümetlerine danışmanlıklarda da bulunmuş. Bu gayri resmi görevini 1953’de Almanya’ya dönüşüne kadar sürdürdüğünü ve bir türlü kitabına uydurulamayan Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu kendisinin formüle ettiğini tafsilatıyla anlatır.

#4
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Hatıralarında bir nokta özellikle dikkatimi çekti. Meğer CHP’nin bayrağındaki 6 Ok’ta ifade edilen 6 ilkenin Anayasaya dahil edilmesinde Hirsch’in parmağı varmış.

#5
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Olayı şöyle anlatır: 1936 başlarında Yargıtay 2 ayrı Genel Kurul Kararı vermiş ve Ticaret Kanunu’nun 2 hükmünü öyle bir yorumlamıştır ki, sanki özgürlük sınırsızdır.

#6
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Bu ‘tehlike’ üzerine harekete geçen ve bir konferans vererek açıklama yapan Ernst Hirsch (mübarek sanki hukuk patronumuz), kararlarda “devletçilik ruhunun eksik olduğunu” belirtip özgürlüklerin sınırlandırılması gerektiği üzerinde durur. Sınırsız özgürlük olamaz ona göre. Dikkati asıl çekmesi gereken nokta, Türk hakimlerin Hirsch’in itirazlarına karşı koymuş olmasıdır. Özgürlükten yana tavır koyan Yargıtay Hirsch’in eleştirilerine şu karşılığı verir:

#7
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

“Nasyonal sosyalist Almanya’da tek iktidar partisine ait ilkelerin devlet organları üzerinde de bağlayıcı etkisi olabilir. Ama Türkiye’de tek parti sistemine rağmen, Anayasa’nın 54. maddesinde yargıcın tüm davalarda ve kararlarda sadece kanunla bağlı olduğunu belirten hüküm yer almaktadır. CHP’nin 6 ilkesi kanun gücünde değildir, dolayısıyla yargıçları hiçbir şekilde bağlamaz.”

#8
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

İşin peşini bırakmayan sözde Hirsch ‘Türklere bu kadar özgürlük fazla, mutlaka budanması lazım’ aklını dayatmakta kararlıdır. Nitekim Yargıtay’ın sınırsız özgürlükten yana kararlarını eleştirerek CHP milletvekillerini uyandırmak için harekete geçer. Nitekim konferanstan sadece birkaç hafta sonra ağzının bozukluğu ve sertliğiyle maruf Genel Sekreteri Recep Peker, Anayasada değişiklik yapılacağını ve CHP’nin 6 ilkesinin anayasa metnine dahil edileceğini açıklar. Hakikaten 1937 Şubatının 3’ünde istediği değişiklik zaten emir kulundan farksız olan vekiller tarafından parmak kaldırma usulüyle gerçekleşecektir (sıkıysa hayır desinler).

#9
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Asıl kanımıza dokunması gereken husus ise Hirsch’in bu değişiklik üzerine yaptığı alaycı yorumdur: Böylece, der, benim sayemde iktidar partisinin 6 ilkesi devlet hukukuna uygun biçimde Anayasa ilkesi haline gelmiş ve herkes için bağlayıcı nitelik kazanmıştı. Manzara şudur: Türk’e ne kadar özgürlük lazım geldiğini bir Avrupalı Yahudi hukukçu belirlemiş ve Türkçülük taslayan tek parti iktidarı da buna boyun eğmiştir.

#10
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Aşağıdaki sözler kendisinin: “Böylece, farkına bile varmaksızın, Türk Anayasa hukukunun bir özelliğine katkıda bulunmuş oldum. Bu özellik 1961 Anayasasında da korunmuştur.”

#11
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Elin Almanı yıllar sonra kaleme aldığı hatıratında 1937’de kendi iradesiyle anayasaya geçirilen bu temel ilkelerin 1950’de seçimi ezici bir çoğunlukla kazanmasına rağmen Demokrat Parti tarafından da kaldırılmadığına, hatta 27 Mayıs’tan sonra yapılan 1961 anayasasına da dahil edildiğine dikkatimizi çekerek TC’nin kaderinde ne kadar temelli bir rol oynadığını belirtmek ve bununla haklı bir gurur duymak ihtiyacını hissetmiştir. Hirsch’in Anayasamızda hâla yaşayan temel ilkelerinin 87 yıllık hikâyesi budur, vesselam.

#12
Foto - Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Böylece Alman hukukçunun “belki de farkında olmadan” (inanalım mı?) anayasaya konulmasına katkıda bulunduğu Cumhuriyetin temel ilkeleri, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye’de iktidarıyla, muhalefetiyle siyasilerin karşısında tir tir titredikleri bir tabuya dönüşecektir. “Belki de farkında olmadan”…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İlhan Aybar

Kendimizi aldatmayalım Tc. İlk anayasasını İngilizlerin gözetiminde yahudiler yaptı Bize de İlk okuldan üniversiteye kadar hayatın tümünde ilk anayasamız diye anlatılar

Gerçekleri ge..eklere anlatamazsınız...

Her sokağın girişine bir heykel yapmadıklarına şükretmemizi istiyorlar..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Kılıçdaroğlu inkar etti, Ümit Özdağ o belgeleri paylaştı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu inkar etti, Ümit Özdağ o belgeleri paylaştı!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel seçimlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ‘CHP ile Zafer Partisi arasında pro..
CHP’li isim ifşa etti! CHP’li Belediyede rüşvet ve şantaj skandalı patladı
Siyaset

CHP’li isim ifşa etti! CHP’li Belediyede rüşvet ve şantaj skandalı patladı

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin rüşvet isteyip şantaj ve imar usulsüzlüğü yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin, imar affı için 60 milyon T..
İsviçre medyasında kriz büyüyor!
Dünya

İsviçre medyasında kriz büyüyor!

2019 yılında flaş bir gelişme yaşandı. COVID-19 krizinin ortaya çıkmasıyla birçok ülke etkilendi. Bazı ülkelerde kriz devam ederken bu kez İ..
Almanya'dan çarpıcı karar! İsrail bu karara çıldıracak
Dünya

Almanya'dan çarpıcı karar! İsrail bu karara çıldıracak

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, veri analizi ve Ekonomi Bakanlığı'na yakın bir kaynağa göre, Almanya, hukuki zorluklarla uğra..
Instagram kapatılınca yaygara koparmışlardı! Seküler yobazlara ‘Mustafa Kemal’ şoku
Sosyal Medya

Instagram kapatılınca yaygara koparmışlardı! Seküler yobazlara ‘Mustafa Kemal’ şoku

Hamas lideri şehit İsmail Haniye'nin taziye mesajlarını kaldırarak Türkiye’de sansür uygulamaya başlayan Instagram uygulamasına erişim engel..
Vali atama kararnamesi Resmi Gazete'de! 16 ilin valisi değişti
Gündem

Vali atama kararnamesi Resmi Gazete'de! 16 ilin valisi değişti

Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23