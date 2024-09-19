Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Asıl kanımıza dokunması gereken husus ise Hirsch’in bu değişiklik üzerine yaptığı alaycı yorumdur: Böylece, der, benim sayemde iktidar partisinin 6 ilkesi devlet hukukuna uygun biçimde Anayasa ilkesi haline gelmiş ve herkes için bağlayıcı nitelik kazanmıştı. Manzara şudur: Türk’e ne kadar özgürlük lazım geldiğini bir Avrupalı Yahudi hukukçu belirlemiş ve Türkçülük taslayan tek parti iktidarı da buna boyun eğmiştir.