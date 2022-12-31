Bir aile işte böyle evsiz kaldı

İsrail yönetiminin kararının, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artırmak amacıyla Filistinlileri tehcir etme politikasının bir parçası olduğuna dikkati çeken Aramin, şunları söyledi: “İsrail mahkemesi yaklaşık 1 yıl önce ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkardı. Yıkımı uzatma kararı almaya çalıştım, ruhsat almaya çalıştım ama ne kadar başvuru yaptıysam hemen ret geldi. Gerekçeleri ise buranın yeşil alan olması ve ulusal park sayılmasıymış. Ama bildiğiniz gibi esas olarak bunun amacı (yasa dışı Yahudi) yerleşim birimi kurmak.” İsrail makamlarının, hakkında yıkım kararı aldığı konutlara ilişkin uygulamasına işaret eden Aramin, “İsrail polisi pazar gününe (1 Ocak 2023) kadar evi yıkmamız için bizi aradı. Eğer biz yıkmazsak, kendilerinin yıkacağını ve bu durumda 90 bin şekel (yaklaşık 25 bin dolar) para cezası ödeyeceğimizi bildirdi. Ben de bugün yıkmak zorunda kaldım.” dedi.