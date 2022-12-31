  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Bir aile işte böyle evsiz kaldı

2022-12-31 19:42:34
Bir aile işte böyle evsiz kaldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bir ailenin evi zorla yıktırıldı.

#1
Foto - Bir aile işte böyle evsiz kaldı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te belediye kararıyla Filistinli bir aileye kendi evini zorla yerle bir ettirdi. Kudüs'teki İsrail belediyesi, Filistinlilere ait bir ev için "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkım kararı çıkardı. Filistinli aile, yıkmamaları durumunda İsrail belediyesinin kararı uygulayacağı ve bu durumda para cezası ödemek zorunda kalacakları için kendi elleriyle evlerini yerle bir etmek zorunda kaldı.

#2
Foto - Bir aile işte böyle evsiz kaldı

Doğu Kudüs’ün Vadi el-Cevz Mahallesi'nde, 5’i çocuk 9 nüfuslu iki ailenin yaşadığı iki katlı ev, ailenin çağırdığı buldozer tarafından dakikalar içinde yıktırıldı. Yıkım esnasında evlerinin enkaza dönüşünü izleyen aile ve çocukları hüzünlü anlar yaşadı. Evin sahibi Mustafa Aramin, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarından ev ruhsatı almak için harcadığı tüm çabaların boşa çıktığına işaret etti.

#3
Foto - Bir aile işte böyle evsiz kaldı

İsrail yönetiminin kararının, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artırmak amacıyla Filistinlileri tehcir etme politikasının bir parçası olduğuna dikkati çeken Aramin, şunları söyledi: “İsrail mahkemesi yaklaşık 1 yıl önce ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkardı. Yıkımı uzatma kararı almaya çalıştım, ruhsat almaya çalıştım ama ne kadar başvuru yaptıysam hemen ret geldi. Gerekçeleri ise buranın yeşil alan olması ve ulusal park sayılmasıymış. Ama bildiğiniz gibi esas olarak bunun amacı (yasa dışı Yahudi) yerleşim birimi kurmak.” İsrail makamlarının, hakkında yıkım kararı aldığı konutlara ilişkin uygulamasına işaret eden Aramin, “İsrail polisi pazar gününe (1 Ocak 2023) kadar evi yıkmamız için bizi aradı. Eğer biz yıkmazsak, kendilerinin yıkacağını ve bu durumda 90 bin şekel (yaklaşık 25 bin dolar) para cezası ödeyeceğimizi bildirdi. Ben de bugün yıkmak zorunda kaldım.” dedi.

#4
Foto - Bir aile işte böyle evsiz kaldı

Abisiyle aynı binada yaşayan Mustafa Aramin’in kardeşi Muhammed de, evlerinin enkazını göstererek, “Gördüğünüz gibi, ömrümüzün emeği dakikalar içinde yerle bir oldu. Kendi evimizi kendimiz yıkmak zorunda kaldık.” diye konuştu. Muhammed, İsrail’in işgal politikalarına ve Filistinlilerin yaşadığı iskan sorununa dikkat çekerek, “Kudüs’ün ve Kudüs’ün evlatlarının yaşadığı sıkıntılar işte böyle. Ruhsat, konut, hepsi buna dahil. Tüm bu sıkıntılara rağmen burası bir mücadele toprağıdır. Allah’ın izniyle ahiret gününe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Kudüs'teki İsrail belediyesinden yıkıma ilişkin açıklama yapılmadı.

#5
Foto - Bir aile işte böyle evsiz kaldı

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor. Filistinlilerin işgal altındaki kendi topraklarında ise ev inşa etmek için İsrail makamlarından izin alabilmeleri ise, Yahudilerin aksine, çoğu durumda imkansız. Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

Türkiye’nin doğal gaz hamlesine karşı çıkanlara kapak olsun! Alman Başbakan çağrısını tekrarladı
Dünya

Türkiye’nin doğal gaz hamlesine karşı çıkanlara kapak olsun! Alman Başbakan çağrısını tekrarladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yıl mesajında halkı enerji tasarrufu yapma çağrısında bulundu. "Bu kışı da iyi stoklanmış gaz depolama t..
Altın fiyatları için çıldırtan tahmin! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı
Ekonomi

Altın fiyatları için çıldırtan tahmin! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Kuyumcu Ömer Faruk Saydam, 2023 yılında altın fiyatlarının zirveye çıkacağını belirtti. Saydam "bu fiyatlar bir daha olmayacaktır ki gelecek..
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nden çok kritik uyarı: Yatırım fırsatı...
Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nden çok kritik uyarı: Yatırım fırsatı...

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, “yatırım fırsatı” adı altında markanın hisselerinin satışa çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı...
Murat Övüç'ten skandal hareket! Şu rezalete bakın şu rezalete
Gündem

Murat Övüç'ten skandal hareket! Şu rezalete bakın şu rezalete

Kendisini sosyal medya fenomeni olarak pazarlayan, aynı zamanda şarkıcılık da yapan Murat Övüç, skandal bir video paylaştı. Bir gecekondunun..
Deniz Baykal’ın kızı, İBB’deki PKK yapılanmasına isyan etti: ‘Soylu haklıymış çünkü…’
Siyaset

Deniz Baykal’ın kızı, İBB’deki PKK yapılanmasına isyan etti: ‘Soylu haklıymış çünkü…’

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB'deki PKK yapılanmasıyla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'nu yerin dibine sokacak bir paylaşımda bulundu. ..
Başkan Erdoğan'dan doğalgaz için bir müjde daha! Yeni indirim
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan doğalgaz için bir müjde daha! Yeni indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23