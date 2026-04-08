Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

Mersin sahilindeki manzara görenleri meraklandırdı.

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

Silifke ilçesinde kıyıya vuran denizanaları paniğe neden oldu.

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

TÜM SAHİLİ KAPLADI

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

Kum Mahallesi kıyılarında Kızıldeniz'den geldiği değerlendirilen ölü göçmen denizanaları sahile vurarak, bu bölgede yoğunluk oluşturdu.

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine, denizanalarının fırtına sonrasında akıntı ve rüzgarlarla kıyıya vurduğunu söyledi.

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

Denizanalarının açık denizlerde her zaman var olduğunu dile getiren Ayas, şöyle konuştu:

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

"Kızıldeniz'den gelen, Mersin Körfezi ve Doğu Akdeniz'de baskın hale gelen bir tür. Bunlar planktonlarla beslendikleri için denizde özellikle bol besin bulduklarında sayılarını, biyokütlelerini arttırıyorlar. Burada son 10 yıldır özellikle şubat-nisan aylarında yoğun şekilde kıyıya vurmalarına rastlıyoruz. Bu dönemde yoğun hava şartlarından kaynaklı özellikle dalgalar, akıntılar ve fırtına sonrasında artık kıyılarda görülmesi rutin haline geldi."

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

"ÖNEMLİ BİR TEHDİT"

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

Ayas, denizanalarının turizme ve balıkçılık için önemli bir tehdit olduğunu belirtti.

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

Sahildeki denizanalarına dokunmamak gerektiğini vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

Foto - Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı!

"Eğer temas halindeyse zaten kızarıklık, şişlik, acı, yanma gerçekleşecektir. İlk yapılacak şey temiz bir deniz suyuyla orayı temizlemek ve hızlı bir şekilde aslında hastaneye gitmek. Çünkü alerjik bireylerde çok ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir, ölüme kadar yol açacak bir tablo görülebilir. O anlamda da ilk yapılacak işlemlerden bir tanesi de hastaneye gitmek."/ kaynak: haber7

İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi
Gündem

İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş’ta, siyonist israil’in 2 buçuk yıldır kapalı olan konsolosluğunun da bulunduğu binanın önünde polisimizi hedef alan hain s..
Mersin'de kaçak huzurevi mühürlendi
Aktüel

Mersin'de kaçak huzurevi mühürlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde "özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi" adı altında kaçak huzurevi hizmeti sunulan müstakil ikamet mühürlendi...
CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç
Dünya

CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç

Türkiye’de CHP belediyelerinde ve CHP parti binalarında hemen her gün cereyan eden fuhuş olayları sürerken, Endonezya’da fuhuşa örnek bir ce..
O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!
Ekonomi

O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!

Çin Merkez Bankası, Mart ayında bir yıldan uzun sürenin en büyük altın alımını gerçekleştirerek, bölgede devam eden savaşın fiyatlar üzerind..
Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!

Meclis’te DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
'ABD ve İsrail diz çöktü!'
Dünya

'ABD ve İsrail diz çöktü!'

İran, ateşkes kararının ardından 10 maddelik teklifin detaylarını duyurarak “ABD ile İsrail’in diz çöktüğünü” açıkladı. ..
