Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ‘Fahiş artış' için suç duyurusu: Hesap sormaya kararlıyız çıkışı

Konuyu yargıya taşımak isteyen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde konuşan Başkan Albayrak, "Geçtiğimiz gün hepinizin bildiği üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grubu olarak, ESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile bu kararların sahadaki uygulanış biçimleri üzerine yaptığımız teknik incelemeleri sizlerle paylaşmıştık. Bu bağlamda, kamu yönetiminde şeffaflık ve hukuka uygunluk ilkelerini derinden sarsan bir tabloyu ifşa etmiştik. Yaptığımız incelemeler neticesinde, ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2026 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan 'Hizmetler ve Teminatlar' ile 'Yaptırımlar' tarifelerinde; Meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen içerikten farklı olarak, tüm kalemlerde yaklaşık yüzde 48,5 oranında fahiş bir artış yapıldığı ve bu usulsüz rakamların vatandaşa yansıtıldığı tespit edilmiştir. Örneğin, orijinal teklifte 305 TL olan 'Keşif Ücreti' 450 TL'ye, 6 bin 640 TL olan Sayaç Sökme - Değiştirme ücreti 9 bin 865 TL'ye, 225 TL olan 'Su Açma Ücreti' ise 332 TL'ye tahrif edilmiştir. Bu fahiş artışın sadece bir 'hata' değil, bilinçli bir müdahale olduğu somut belgelerle ortadadır.