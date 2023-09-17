2023-09-17 11:55:23 Binlerce yıl önce keşfedildi! İşte tarihin en eski icatları
Günümüzde sıkça kullanılan, tarihin en eski 7 icadı...
İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü
Günümüzde sıkça kullanılan, tarihin en eski 7 icadı...
Medeniyetin yaklaşık 12.000 yıl önceki başlangıcından bu yana, insanlıktarihi yoğun yaratıcılık ve icat çağlarından geçmiştir. Tarımdan mimariye, eğlenceden savaşa, siyasetten ekonomiye kadar medeniyetin tüm yönleri, medeniyetlerinin geleceğini şekillendiren mucitlerin zihinlerine konu olmuştur. İşte bugün kullandığımız ve düşündüğünüzden çok daha eski olan 7 antik icat.
1. PUSULA Dünya tarihinin en önemli icatlarından biri olan pusula, insanların hem karada hem de denizde yönlerini bulmalarına yardımcı olur. Manyetik pusula neredeyse 2000 yıllık bir geçmişe sahiptir ve yaklaşık MS 200 ila MS 220 yılları arasında Çin'de kullanılmıştır. Pusuladan Avrupa'da ilk kez 1190 yılında Alexander Neckam'ın De naturis rerum (Nesnelerin Doğası Üzerine) adlı eserinde bahsedilmiştir. İcadın Çin üzerinden Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaşıp ulaşmadığı ya da bu yerlerin pusulayı bağımsız olarak mı icat ettiği belirsizdir.
2. KAĞIT Kağıttan önce, düşüncelerimizi resim ya da yazı olarak kaydetmek için çok çeşitli yüzeyler kullanırdık. İngilizce "paper" kelimesi Latince "papyrus" kelimesinden türetilmiştir ve bu kelime de Yunanca'dan alınmıştır. Yunanca "papirüs" kelimesinin Mısır dilinde "firavunun" anlamına gelen "pa-per-aa" kelimesinden geldiği düşünülmektedir, zira firavun bu ürünün üretimini kontrol etmekteydi. Bugün sahip olduğumuz kağıt çok farklı bir şekilde üretilmektedir ve Mısır'dan değil Çin'den evrimleşmiştir. Kağıt hamuru yapım süreci, Han Hanedanlığı'nda MS 2. yüzyılda yaşamış olan Cai Lun adlı bir saray hadımına atfedilir. Onun yöntemi ıslak odun hamurunun dokuma bir beze preslenmesini içeriyordu ve bugün kullandığımız sürecin doğrudan öncüsüdür. Teknolojinin Müslüman ve Hıristiyan dünyasına ulaşması birkaç yüz yıl almıştır.
3. TEKERLEK Modern uygarlık, basit tekerleğin antik çağlarda icat edilip kullanılmaya başlanması olmasaydı, bugün çok farklı bir görünüme sahip olurdu. Tekerleğin tam olarak nerede ve ne zaman icat edildiği belirsizliğini korumaktadır. Büyük olasılıkla birçok uygarlık tarafından bir noktada bağımsız olarak icat edilmiştir. Tekerleğin basitliği, ona ihtiyaç duymayan uygarlıklar tarafından bile icat edilmiş olabileceği anlamına gelmektedir. Tekerleğe dair en eski kanıtlar M.Ö. 4500 ile M.Ö. 3300 yılları arasında Mezopotamya'da çömlekçi çarkı şeklinde ortaya çıkmıştır. Taşıma için kullanılan ilk tekerlekler masif ahşap kalaslardan yapılıyordu. Bu tasarım M.Ö. 2200 ila M.Ö. 1550 yılları arasında Orta Tunç Çağı'nda geliştirilerek çarklı tekerlek ve savaş arabası ilk kez ortaya çıkmıştır.
4. BETON Beton, insanoğlunun neredeyse tüm şehirlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Toplumdaki her şeyi dış etkenlerden koruyan sağlam yapılar inşa etmemizi sağlar. İlk beton, alçıtaşı veya kireçtaşının ezilmesi veya yakılmasıyla yapılıyordu. Yüzyıllar ve bin yıllar boyunca malzemeler ve süreçler değişti, ancak uygulama büyük ölçüde değişmeden kaldı. Beton benzeri malzemenin ilk kullanımı M.Ö. 6500 civarında Orta Doğu'daki Nabataea Bedevi kabileleri tarafından olmuştur. O zamandan beri Mısırlılar, Tuna Nehri boyunca yaşayan Avrupalılar, Çinliler ve Yunanlıların hepsi kendi beton versiyonlarına sahipti. Roma betonu üretkendi ve o zaman için son derece gelişmişti. Günümüzde beton; taş, kum ve su ile çeşitli kimyasalların karışımından oluşmaktadır. Eklenen kimyasallar betonun türüne ve kullanım amacına bağlıdır.
5. TELESKOP Geleneksel bilgiye göre teleskop 1608 yılında Hollandalı bir gözlük yapımcısı olan Hans Lippersheyby tarafından icat edilmiştir. Ünlü astronom Galileo'nun teleskopu ilk kullananlar arasında olduğu da yaygın olarak bilinmektedir.
6. MERKEZİ ISITMA Merkezi ısıtma genellikle modern bir lüks olarak kabul edilir, ancak varlığı binlerce yıl öncesine dayanır. Koreliler 7000 yıl önce ondol adı verilen ve alevlerden gelen ısıyı zeminin altındaki tünellere yönlendiren bir sistem kullanıyorlardı. Ancak bu eski buluş, birkaç bin yıl sonra Yunanlılar tarafından bağımsız olarak icat edildi ve onların sistemi, sütunlar üzerinde yükseltilmiş zeminin altındaki açık alanları kullandı. Romalılar bu sistemi alıp geliştirerek zenginlerin villalarını ve hamamları ısıtmak için kullanmışlardır. Bu sisteme hypocaust adı verilmiştir.
7. SIFIR Hiçbir şey kavramı özellikle muhteşem bir buluş değildir, ancak kavramın bir sembol olarak fark edilmesi şaşırtıcı derecede uzun zaman almıştır. Kavramın yazılı olarak kullanıldığına dair en eski kayıt M.Ö. 1770 civarında Mısır'da ortaya çıkmıştır. Eski Mısırlılar hiçbir şeyi temsil etmek için nfr hiyeroglifini ("güzel", "hoş" veya "iyi" anlamına gelir) kullanmışlardır, ancak bu hiyeroglif başka yerlerde de kullanılmıştır. Bugün bildiğimiz şekliyle sıfır kavramını yaratan M.Ö. 3. ila 2. yüzyıllarda Hintliler olmuştur. Sıfır, kendi başına bir rakam olarak düşünülmüş ve değeri belirtmek için ondalık basamakta yazılmıştır. Sembol, bugün sahip olduğumuz sıfır sembolüne dönüşen büyük bir noktaydı. Kaynak: Aydınlık
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23