Binlerce yıl önce keşfedildi! İşte tarihin en eski icatları

4. BETON Beton, insanoğlunun neredeyse tüm şehirlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Toplumdaki her şeyi dış etkenlerden koruyan sağlam yapılar inşa etmemizi sağlar. İlk beton, alçıtaşı veya kireçtaşının ezilmesi veya yakılmasıyla yapılıyordu. Yüzyıllar ve bin yıllar boyunca malzemeler ve süreçler değişti, ancak uygulama büyük ölçüde değişmeden kaldı. Beton benzeri malzemenin ilk kullanımı M.Ö. 6500 civarında Orta Doğu'daki Nabataea Bedevi kabileleri tarafından olmuştur. O zamandan beri Mısırlılar, Tuna Nehri boyunca yaşayan Avrupalılar, Çinliler ve Yunanlıların hepsi kendi beton versiyonlarına sahipti. Roma betonu üretkendi ve o zaman için son derece gelişmişti. Günümüzde beton; taş, kum ve su ile çeşitli kimyasalların karışımından oluşmaktadır. Eklenen kimyasallar betonun türüne ve kullanım amacına bağlıdır.