Binlerce kişi peşine düşecek! Evliya Çelebi'nin önerdiği tarif şimdi çare oluyor

Altınyayla Kadın Kooperatifi Başkanı Mevlüde Sarıkaya, Kavut'un 3 bin yıllık bir Türk tatlısı olduğunu ve Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde konu edildiğini belirterek, “Kavrulmuş halleri öğütülüyor, toz halini aldıktan sonra şekerli şerbet ile karıştırılarak hazırlanıyor. İçerisine zevke göre pekmez ve bal akıtılabilir. Ardından sıkım halinde tüketilir. Çay, kahve gibi içeceklerin yanında tüketimi yapılıyor. Evliya çelebinin Seyahatnamesinde yer aldığı söyleniyor. Besleyici bir yiyecek olduğu ve eski zamanlarda yokluk zamanında tüketildiği söyleniyor. Bizim büyüklerimiz bizi bunlarla yetiştirdiler. Tatlı niyetine bunlarla büyüdük. Bu unutulmaya yüz tutuyordu biz bunu gün yüzüne çıkardık. Şu an kadın kooperatifinde satışını yapıyoruz. Talep oldukça fazla şehir dışına gönderiyoruz. Biz olduğunu öğrenen vatandaşlar genelde şaşırıyorlar. ‘Sizde var mı çok sevindik bulduğumuza’ diyorlar. Fiyat olarak da 70 liradan satışa sunulmaktadır” şeklinde konuştu.