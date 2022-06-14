Binlerce insan tehlike altında! Ukrayna jet hızıyla çalışma başlattı

Ukrayna'nın başkenti Kiev, muhteşem bir yaz günü yaşıyordu. Savaşta 110 gün geride kalmış ve birçok Kiev sakini savaşla birlikte gelen stres ve endişeye alışmıştı. İşgal harekatı başladığından bu yana birçok kez gündeme gelen Hostomel bölgesinde insanlar dün göl ve nehirlerin kenarında savaşın getirdiği tüm kötü hisleri geride bırakarak güzel bir günün tadını çıkarmaya çalışıyor ve yaşananları bir anlığına unutmak istiyordu. Çok geçmeden bir genç, Dnipro Nehri içerisindeki hareketlenmeyi fark etti. Milliyet'in haberine göre, suyun içindeki dalgalanma ve sonrasında beliren hava kabarcıklarının ardından su altından elinde dedektör ile çıkan bir dalgıç herkesin dikkatini o yöne çevirdi. Dalgıcın elindekiler nehir çevresindekilerin canını sıkacak ve onları tekrar savaşın devam ettiğini hatırlatacak cinstendi. Dalgıcın elinde bulunan patlamamış havan mermisi, nehir kenarındakilere adeta “Savaş bitmedi, hâlâ devam ediyor. Ölüm hemen yanı başınızda!" diyordu.