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Dünya
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Binlerce insan tehlike altında! Ukrayna jet hızıyla çalışma başlattı

2022-06-14 08:06:31
Binlerce insan tehlike altında! Ukrayna jet hızıyla çalışma başlattı

Yaklaşık 2 ay önceye kadar Rusya-Ukrayna savaşında gözler Ukrayna’nın başkenti Kiev’deydi. Rus ordusunun ele geçirmeye çalıştığı başkent şu an için güvende olsa da, binlerce insanı tehdit eden gerçek açığa çıktı. Halkın güvenliği için Ukraynalı yetkililer hızla harekete geçti. İşte detaylar...

#1
Foto - Ukrayna'nın başkenti Kiev, muhteşem bir yaz günü yaşıyordu. Savaşta 110 gün geride kalmış ve birçok Kiev sakini savaşla birlikte gelen stres ve endişeye alışmıştı. İşgal harekatı başladığından bu yana birçok kez gündeme gelen Hostomel bölgesinde insanlar dün göl ve nehirlerin kenarında savaşın getirdiği tüm kötü hisleri geride bırakarak güzel bir günün tadını çıkarmaya çalışıyor ve yaşananları bir anlığına unutmak istiyordu. Çok geçmeden bir genç, Dnipro Nehri içerisindeki hareketlenmeyi fark etti. Milliyet'in haberine göre, suyun içindeki dalgalanma ve sonrasında beliren hava kabarcıklarının ardından su altından elinde dedektör ile çıkan bir dalgıç herkesin dikkatini o yöne çevirdi. Dalgıcın elindekiler nehir çevresindekilerin canını sıkacak ve onları tekrar savaşın devam ettiğini hatırlatacak cinstendi. Dalgıcın elinde bulunan patlamamış havan mermisi, nehir kenarındakilere adeta “Savaş bitmedi, hâlâ devam ediyor. Ölüm hemen yanı başınızda!

Ukrayna'nın başkenti Kiev, muhteşem bir yaz günü yaşıyordu. Savaşta 110 gün geride kalmış ve birçok Kiev sakini savaşla birlikte gelen stres ve endişeye alışmıştı. İşgal harekatı başladığından bu yana birçok kez gündeme gelen Hostomel bölgesinde insanlar dün göl ve nehirlerin kenarında savaşın getirdiği tüm kötü hisleri geride bırakarak güzel bir günün tadını çıkarmaya çalışıyor ve yaşananları bir anlığına unutmak istiyordu. Çok geçmeden bir genç, Dnipro Nehri içerisindeki hareketlenmeyi fark etti. Milliyet'in haberine göre, suyun içindeki dalgalanma ve sonrasında beliren hava kabarcıklarının ardından su altından elinde dedektör ile çıkan bir dalgıç herkesin dikkatini o yöne çevirdi. Dalgıcın elindekiler nehir çevresindekilerin canını sıkacak ve onları tekrar savaşın devam ettiğini hatırlatacak cinstendi. Dalgıcın elinde bulunan patlamamış havan mermisi, nehir kenarındakilere adeta “Savaş bitmedi, hâlâ devam ediyor. Ölüm hemen yanı başınızda!" diyordu.

#2
Foto -

"Rusya – Ukrayna savaşında bugüne kadar her iki taraftan da binlerce top ve havan mermisi ateşlendi. Savaşın sadece bir gününde 5 binden fazla topçu mühimmatı kullanıldığı belirtiliyor. Cephede savaş devam ederken, cephe gerisinde ise patlamamış mühimmatların tespit edilmesi ve sivillere zarar vermeden imha edilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor."

#3
Foto - Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, savaşın başından bu yana patlamış olan mühimmatları bulmak ve imha etmek için çalışıyor. Ukraynalı yetkililer, Kiev bölgesinde arazinin büyük oranda temizlendiğini ve aramaların su altında yoğunlaştığını belirtti. Kiev sakinleri ise savaşın ilk günlerinde yaşadıkları dehşeti bir an önce unutmak ve travmalarını atlatmak için yürütülen çalışmaların sona ermesini iple çekiyor.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, savaşın başından bu yana patlamış olan mühimmatları bulmak ve imha etmek için çalışıyor. Ukraynalı yetkililer, Kiev bölgesinde arazinin büyük oranda temizlendiğini ve aramaların su altında yoğunlaştığını belirtti. Kiev sakinleri ise savaşın ilk günlerinde yaşadıkları dehşeti bir an önce unutmak ve travmalarını atlatmak için yürütülen çalışmaların sona ermesini iple çekiyor.

#4
Foto - Su altı arama çalışmaları için oluşturulan ekipte görev alan 31 yaşındaki Roman Horiak,

Su altı arama çalışmaları için oluşturulan ekipte görev alan 31 yaşındaki Roman Horiak, "Bazı mühimmatlar ateşlendi ama patlamadı. Bunları bularak çıkarmamız gerekiyor. Bir sivilin bu mühimmatlar ile temas etmesi can sıkıcı durumlar yaratabilir" dedi. Göl ve nehirlerin dibinde basit havan mühimmatı dışında daha büyük top mermileri ve uçaklardan atılan bombalardan da bulunduğunu belirten Horiak, "Bu tür binlerce büyük bomba bulmak hâlâ mümkün. Onları özel ekipmanlarla su yüzeyine çıkarıyoruz. Ardından dikkatlice yerleşim alanlarından uzağa götürüp imha ediyoruz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bir süredir Kiev'de en yoğun çatışmaların yaşandığı Hostomel bölgesinde aramalarını sürdüren ekip, arama yaptıkları Dnipro Nehri'nde çalışmalarını tamamladı. Nehir dibinden patlamamış 6 havan mermisi çıkarıldı ve imha edilmek üzere yerleşim alanlarının dışına götürüldü. Aramalar boyunca yaşadıkları zorlukları anlatan baş dalgıç Denys Borbit, “Dışarıdan bakıldığında su altında patlayıcı arama süreci kolay ve basit görülebilir. Ancak burada durumun böyle olmadığını söyleyebilirim. Berbat bir görüş mesafesi var, hoş olmayan bir koku ve taban balçıkla kaplı. Burada neredeyse kör bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir süredir Kiev'de en yoğun çatışmaların yaşandığı Hostomel bölgesinde aramalarını sürdüren ekip, arama yaptıkları Dnipro Nehri'nde çalışmalarını tamamladı. Nehir dibinden patlamamış 6 havan mermisi çıkarıldı ve imha edilmek üzere yerleşim alanlarının dışına götürüldü. Aramalar boyunca yaşadıkları zorlukları anlatan baş dalgıç Denys Borbit, “Dışarıdan bakıldığında su altında patlayıcı arama süreci kolay ve basit görülebilir. Ancak burada durumun böyle olmadığını söyleyebilirim. Berbat bir görüş mesafesi var, hoş olmayan bir koku ve taban balçıkla kaplı. Burada neredeyse kör bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Roman Horiak’ın ekibi su altında patlamamış mühimmatlar üzerine çalışmalar yürütürken, diğer yanda ulusal polis gücü tarafından oluşturulan başka bir ekip ise göl ve nehirlerin kenarındaki tenha bölgelerde olası sabotajcılara dair izler arıyor. Rus ordusunun Kiev yakınlarında yeni bir işgal başlatmasından endişe eden yetkililer, sabotajcıların bu bölgede saklanarak olası bir işgal girişiminde görev almayı beklediğini tahmin ediyor.

Roman Horiak’ın ekibi su altında patlamamış mühimmatlar üzerine çalışmalar yürütürken, diğer yanda ulusal polis gücü tarafından oluşturulan başka bir ekip ise göl ve nehirlerin kenarındaki tenha bölgelerde olası sabotajcılara dair izler arıyor. Rus ordusunun Kiev yakınlarında yeni bir işgal başlatmasından endişe eden yetkililer, sabotajcıların bu bölgede saklanarak olası bir işgal girişiminde görev almayı beklediğini tahmin ediyor.

#7
Foto - Ukrayna’da savaşın başlamasıyla birlikte ilan edilen sıkıyönetim kuralları gereğince sivillerin kendilerine ait deniz araçları ile denize açılmaları ve sahil hattında dolaşmaları yasaklandı. Rus ordusunun ülkenin kuzey kısımlarından çekilmesiyle birlikte tekrar kontrolü sağlayan Ukrayna güçlerinin bölgede arama tarama çalışmalarını büyük oranda tamamladığını belirten yetkililer, hâlâ patlamamış mühimmatların olabileceğini vurguladı.

Ukrayna’da savaşın başlamasıyla birlikte ilan edilen sıkıyönetim kuralları gereğince sivillerin kendilerine ait deniz araçları ile denize açılmaları ve sahil hattında dolaşmaları yasaklandı. Rus ordusunun ülkenin kuzey kısımlarından çekilmesiyle birlikte tekrar kontrolü sağlayan Ukrayna güçlerinin bölgede arama tarama çalışmalarını büyük oranda tamamladığını belirten yetkililer, hâlâ patlamamış mühimmatların olabileceğini vurguladı.

#8
Foto - Nehir kenarlarında sabotajcılara dair izler arayan ekipte bulunan 42 yaşındaki Andriy Karpyna,

Nehir kenarlarında sabotajcılara dair izler arayan ekipte bulunan 42 yaşındaki Andriy Karpyna, "Ruslar barışçıl ortamımızı mahvetti" dedi. Savaştan önce nehir kenarlarının neşeli insanlarla dolu olduğunu söyleyen Karpyna, “Normalde su kenarları yazın tadını çıkaran insanlarla dolu olurdu ve suda onlarca tekne görürdünüz. Şimdi burada Rus sabotajcılarının saklanabileceği çok fazla alan olduğunu düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

#9
Foto - Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından bölgede kalan sabotajcılar ve silah depoları hakkında henüz net bir bilgi olmadığını belirten yetkililer, Ukraynalıların her zaman tetikte olmaları gerektiğini söyledi. Andriy Karpyna, “Sivillerin balık tutmak ve tekne ile gezintiye çıkmak gibi yaz geleneklerinin tadını çıkarmak istediğini biliyorum ve onları anlıyorum. Ancak savaş öncesi normalliği sağlamak için şu an çaresiz durumdayız

Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından bölgede kalan sabotajcılar ve silah depoları hakkında henüz net bir bilgi olmadığını belirten yetkililer, Ukraynalıların her zaman tetikte olmaları gerektiğini söyledi. Andriy Karpyna, “Sivillerin balık tutmak ve tekne ile gezintiye çıkmak gibi yaz geleneklerinin tadını çıkarmak istediğini biliyorum ve onları anlıyorum. Ancak savaş öncesi normalliği sağlamak için şu an çaresiz durumdayız" diye konuştu.

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