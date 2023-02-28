2023-02-28 02:48:41 Binance’e kripto para ambargosu
Coinbase, Binance'in kendi stablecoin'ini askıya aldı. Coinbase, BUSD alım-satım çiftini de listelemeyi iptal etti.
Coinbase, Binance'in kendi stablecoin'ini askıya aldı. Coinbase, BUSD alım-satım çiftini de listelemeyi iptal etti.
Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, Binance’in kendi stablecoin’i olan Binance USD (BUSD) alım-satım çiftini askıya alacağını duyurdu.
Şirket, bu kararın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun BUSD açıklaması sonrasında alındığı bildirdi.
SEC tarafından yapılan açıklamaya göre Binance USD, stablecoin listeleme standartlarını karşılamıyordu.
Komisyonun bu uyarısını dikkate alan Coinbase ise yaptığı son açıklamayla BUSD listemeyi durduracağını açıkladı. Buna göre, 13 Mart’tan itibaren Binance USD alım-satım çifti gerçekleşmeyecek.
Coinbase, SEC’in açıklamasından sonra BUSD alım-satımını askıya alan ABD merkezli ilk büyük borsa oldu. Coinbase tarafından verilen bu karar, stablecoin’leri ele alan düzenleyici incelemeleri için önemli bir gelişme.
Bilmeyenler için stablecoin’ler, kripto para dünyasındaki oynaklığı azaltmak için ABD doları gibi çeşitli varlıklara sabitlenen kripto para birimleridir.
BUSD, Paxos Trust Company tarafından geliştirilen ve 2019’dan beri Coinbase’de işlem gören bir stablecoin olmasıyla biliniyor. Ancak Coinbase’de askıya alınması yatırımcıları tedirgin etti.
SEC tarafından paylaşılan açıklamaya göre BUSD, ABD’nin stablecoin listeleme standartlarını karşılamıyor. Paxos’un BUSD’yi federal menkul kıymetler yasaları uyarınca SEC’e kaydettirmesi gerekiyordu. Ancak geliştirici firma, menkul kıymet olmadığını iddia ederek BUSD’yi kaydettirmedi. Kaynak: Shift Delete
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