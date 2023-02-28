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Teknoloji-Bilişim
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Binance’e kripto para ambargosu

2023-02-28 02:48:41
Binance’e kripto para ambargosu

Coinbase, Binance'in kendi stablecoin'ini askıya aldı. Coinbase, BUSD alım-satım çiftini de listelemeyi iptal etti.

#1
Foto - Binance’e kripto para ambargosu

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, Binance’in kendi stablecoin’i olan Binance USD (BUSD) alım-satım çiftini askıya alacağını duyurdu.

#2
Foto - Binance’e kripto para ambargosu

Şirket, bu kararın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun BUSD açıklaması sonrasında alındığı bildirdi.

#3
Foto - Binance’e kripto para ambargosu

SEC tarafından yapılan açıklamaya göre Binance USD, stablecoin listeleme standartlarını karşılamıyordu.

#4
Foto - Binance’e kripto para ambargosu

Komisyonun bu uyarısını dikkate alan Coinbase ise yaptığı son açıklamayla BUSD listemeyi durduracağını açıkladı. Buna göre, 13 Mart’tan itibaren Binance USD alım-satım çifti gerçekleşmeyecek.

#5
Foto - Binance’e kripto para ambargosu

Coinbase, SEC’in açıklamasından sonra BUSD alım-satımını askıya alan ABD merkezli ilk büyük borsa oldu. Coinbase tarafından verilen bu karar, stablecoin’leri ele alan düzenleyici incelemeleri için önemli bir gelişme.

#6
Foto - Binance’e kripto para ambargosu

Bilmeyenler için stablecoin’ler, kripto para dünyasındaki oynaklığı azaltmak için ABD doları gibi çeşitli varlıklara sabitlenen kripto para birimleridir.

#7
Foto - Binance’e kripto para ambargosu

BUSD, Paxos Trust Company tarafından geliştirilen ve 2019’dan beri Coinbase’de işlem gören bir stablecoin olmasıyla biliniyor. Ancak Coinbase’de askıya alınması yatırımcıları tedirgin etti.

#8
Foto - Binance’e kripto para ambargosu

SEC tarafından paylaşılan açıklamaya göre BUSD, ABD’nin stablecoin listeleme standartlarını karşılamıyor. Paxos’un BUSD’yi federal menkul kıymetler yasaları uyarınca SEC’e kaydettirmesi gerekiyordu. Ancak geliştirici firma, menkul kıymet olmadığını iddia ederek BUSD’yi kaydettirmedi. Kaynak: Shift Delete

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