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Bin esirin yaptığı Titus Tüneli ziyaretçilerin yeni gözdesi

  • Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki etkileyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

  • Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağaralar da gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

  • Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış.

  • Bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çeken ve esirlerin çekiç ile murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

  • Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, ilginç görüntü karşısında adeta büyüleniyor.

  • Tünelin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor.

  • Titus Tüneli’nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

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