Bin esirin yaptığı Titus Tüneli ziyaretçilerin yeni gözdesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki etkileyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.
Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağaralar da gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.
Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış.
Bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çeken ve esirlerin çekiç ile murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, ilginç görüntü karşısında adeta büyüleniyor.
Tünelin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor.
Titus Tüneli’nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.