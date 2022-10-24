  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Bin 300 yıllık ağaç bir ili şaşkına çevirdi! Öyle bir ürün verdi ki...

2022-10-24 12:57:25
Bin 300 yıllık ağaç bir ili şaşkına çevirdi! Öyle bir ürün verdi ki...

Mersin'in Mut ilçesinde bin 300 yıllık anıt ağacın bu seneki verimi 'maşallah' dedirtti.

#1
Foto - Bin 300 yıllık ağaç bir ili şaşkına çevirdi! Öyle bir ürün verdi ki...

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'in Mut ilçesinde bin 300 yıllık anıt ağaçta sezonu temsilen hasat yapıldı.

#2
Foto - Bin 300 yıllık ağaç bir ili şaşkına çevirdi! Öyle bir ürün verdi ki...

İlçeye bağlı Haydar Mahallesi'nde bulunan bin 300 yaşındaki zeytin ağacında hasat programı düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk’ün duasının ardından hasat yapıldı. Yüz yıllardır ayakta kalan ve her yıl bereketiyle dikkat çeken bin 300 yıllık zeytin ağacı bu sene 250 kilogram ürün verdi.

#3
Foto - Bin 300 yıllık ağaç bir ili şaşkına çevirdi! Öyle bir ürün verdi ki...

Hasat için bir arada olduklarını söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in üretim merkezi olduğunu ifade ederek, "10 üründe Türkiye birincisiyiz. 17 üründe de Türkiye ikincisiyiz. Muzdan eriğe kayısıdan çileğe kadar birçok ürün ilimizde yetişiyor. Özellikle de Mut kayısının üretim merkezi. Türkiye sıralamasında ortak üretimde ikinci sırada olmakla birlikte ağırlıklı olarak Mut ilçemizde yetişen sofralık kayısıda Türkiye birincisiyiz. Tabi Mut ilçemizde aynı zamanda zeytin de yetişiyor.

#4
Foto - Bin 300 yıllık ağaç bir ili şaşkına çevirdi! Öyle bir ürün verdi ki...

Tarsus ve Silifke'de de yetişmiş olmakla beraber 269 bin dekar alanda Mut ilçemizde siz de zeytin üretimi yapıyorsunuz" dedi.

#5
Foto - Bin 300 yıllık ağaç bir ili şaşkına çevirdi! Öyle bir ürün verdi ki...

Hazırlanan projelerle teşviklerden çiftçilerin yararlandırıldığını, bu sayede 20 zeytinyağı fabrikası ve 11 ayrı zeytin işleme tesisinin faaliyete geçtiğini belirten Vali Pehlivan, "Sırtımızı dayadığımız zeytinden de anlaşılacağı gibi insanlık tarihi kadar eski ve bu ağaç bin 300 yaşında anıt ağaç olarak tescil edilmiş. İlçemizde bu ağacın dışında 820, 650, 435 olmak üzere üç anıt ağacımız daha var. İlçede 15 milyona yakın zeytin ağacı var ülkemizdeki zeytin ağacı toplamının da yüzde 10’u Mut ilçemizde" diye konuştu. Konuşmaların ardından anıt ağaçta zeytin hasadı yapıldı. Ağaçtan bu yıl 250 kilo ürün elde edildi.

Rusya'nın devi Türkiye kararını ilan etti! Ucuza yapacaklar
Ekonomi

Rusya'nın devi Türkiye kararını ilan etti! Ucuza yapacaklar

Rusya'nın önde gelen havayolu şirketi olan Pobeda, Antalya uçuşları ile Türkiye pazarına yeniden girme kararı aldı. Ekonomik havayolu olan ..
144 yıl sonra bir ilk! İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi
Gündem

144 yıl sonra bir ilk! İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçildi

İstanbul Barosu'nun 52. Genel Kurulu'nda yeni başkan, resmi olmayan sonuçlara göre, üye sayısının % 12'sini ancak alabilen Filiz Saraç oldu...
Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!
Medya

Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Çağlar Ertuğrul rol aldığı Teşkilat dizisindeki ayrılığı ile dizinin hayranlarını hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Şimdi yeni bir projeye hazır..
Alacak verecek meselesi nedeniyle 2 akrabasının evlerini ateşe verdi
Yerel

Alacak verecek meselesi nedeniyle 2 akrabasının evlerini ateşe verdi

Eskişehir’de 1 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Ramazan Karakuş ile kardeşi Bekir Karakuş’un evlerini kundaklayan İlker ..
Dünya devlerinden Türkiye kararı! Başka çareleri kalmadı
Ekonomi

Dünya devlerinden Türkiye kararı! Başka çareleri kalmadı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş birçok Avrupa ülkesini zor duruma düşürdü. Bu konuyu gündemine alan Wall Street Journal, dünyaca ünlü giy..
İstanbul'da polise silahlı saldırı
Gündem

İstanbul'da polise silahlı saldırı

İstanbul'un Silivri ilçesinde cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda çıkan çatışmada bir polis şehit oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23