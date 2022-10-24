Bin 300 yıllık ağaç bir ili şaşkına çevirdi! Öyle bir ürün verdi ki...

Hazırlanan projelerle teşviklerden çiftçilerin yararlandırıldığını, bu sayede 20 zeytinyağı fabrikası ve 11 ayrı zeytin işleme tesisinin faaliyete geçtiğini belirten Vali Pehlivan, "Sırtımızı dayadığımız zeytinden de anlaşılacağı gibi insanlık tarihi kadar eski ve bu ağaç bin 300 yaşında anıt ağaç olarak tescil edilmiş. İlçemizde bu ağacın dışında 820, 650, 435 olmak üzere üç anıt ağacımız daha var. İlçede 15 milyona yakın zeytin ağacı var ülkemizdeki zeytin ağacı toplamının da yüzde 10’u Mut ilçemizde" diye konuştu. Konuşmaların ardından anıt ağaçta zeytin hasadı yapıldı. Ağaçtan bu yıl 250 kilo ürün elde edildi.