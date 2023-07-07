BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri raflara dizen BİM, 11 Temmuz kataloğunu yayımladı. Toz deterjandan bebek bezine, diş fırçasından çorap çeşitlerine kadar birçok ürünü uygun fiyatla sunan BİM'in yeni aktüel kataloğu haberimizde... Ekonomide yaşanan dalgalanmalar alım gücünü zorlaştırırken, vatandaş uygun fiyatlı marketlere yönelmeye başladı. Bu kapsamda en çok tercih edilen zincir marketler arasında yer alan BİM, her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğuna bir yenisini daha ekledi. İşte, BİM 11 TEMMUZ SALI aktüel ürünleri...