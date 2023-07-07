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BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

2023-07-07 15:03:49
BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri raflara dizen BİM, 11 Temmuz kataloğunu yayımladı. Toz deterjandan bebek bezine, diş fırçasından çorap çeşitlerine kadar birçok ürünü uygun fiyatla sunan BİM'in yeni aktüel kataloğu haberimizde... Ekonomide yaşanan dalgalanmalar alım gücünü zorlaştırırken, vatandaş uygun fiyatlı marketlere yönelmeye başladı. Bu kapsamda en çok tercih edilen zincir marketler arasında yer alan BİM, her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğuna bir yenisini daha ekledi. İşte, BİM 11 TEMMUZ SALI aktüel ürünleri...

#1
Foto - BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 192,50 TL Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 99 TL Alo Toz Deterjan 8 Kg 169 TL Çocuk Köpük Sabun 14,50 TL Molped Hijyenik Ped Süpernight 16'lı 35 TL Maylo Dev Kağıt Havlu 45 TL Sofia 3 Katlı Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8'li 34,50 TL Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinası Tableti 75'li 269 TL Sleepy Islak Havlu 50'li 16,50 TL Porçöz Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 25 TL Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici 400 ml 25 TL Cif Krem Temizleyici Amonyaklı 1500 ml 49,50 TL Power Aks Kireç ve Pas Çözücü 1000 ml 22,50 TL Power Aks Yağçöz 1000 ml 22,50 TL Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 39,50 TL Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3 Kg 39,50 TL Macromax Saplı Ovma Teli 15 TL K2r Çamaşır Renk Koruyucu Mendil 10'lu 19,50 TL Mr. Green Pelüş Mikrofiber Temizlik Bezi 2'li 19,50 TL Doa Yüzey Temizleyici 15 TL The Eco Gang Diş İpi 40'lı 35 TL

#2
Foto - BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

The Eco Gang Diş Fırçası 35 TL Comfort Family Kadın Kaşkorse Atlet 49,50 TL Elite Life Kadın Dizüstü Tayt 45 TL Yarım Destekli Taşlı Sütyen 109 TL Kadın Slip 22,50 TL Bolero Kadın Dantelli Suba Çorap 10,75 TL Tenis Çorabı 5'li 45 TL Çıngıraklı Bebek Çorabı 27,50 TL Naturalove Bebek Çerçevesi 49,50 TL Gece Lambası 27,50 TL Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 155 TL Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 155 TL Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 139 TL

#3
Foto - BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

Ekici Tam Yağlı Lokum Kıvamında Beyaz Peynir 250 gr 27,50 TL Karlıdağ Topak Tereyağ 500 gr 89 TL Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 4x250 gr 49 TL İçim Labne 400 gr 39,50 TL Banvit Piliç Sucuk Yarım Ay 170 gr 19,75 TL Pınar Yağlı Krema 200 gr 16,50 TL Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 95 TL İçim Az Yağlı Yoğurt 1750 gr 39,75 TL İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 14,50 TL İçimino Kakaolu Süt 6x180 ml 34,50 TL Sek Bardak Ayran 2,75 TL İçim Kefir 28,50 TL

#4
Foto - BİM'den o tarihte sepetleri dolduracak kampanya! Raflar boşalmadan yetişin

Tukaş Bezelye Konservesi 830 gr 24,50 TL Marmarabirlik Marbir Yağlı Salamura Doğal Siyah Zeytin 79,50 TL Tamek Domates Salçası 700 gr 29,75 TL Şitoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 39,75 TL Tat Kornişon Turşusu 350 gr 17,50 TL Tat Sıkı Dostlar Ketçap Mayonez Seti 44,50 TL Seres Gourmet Sos Çeşitleri 24,75 TL Kent Boringer Harç Çeşitleri 7,50 TL Kent Boringer Tavuk Bulyon 10x24 gr 15,50 TL Dardanel Tonla Ton Balığı 3x75 gr 39,75 TL Superfresh Çıtır Toplar 29,50 TL Mezzet Meze Çeşitleri 200 gr 14,50 TL Unlux Ekmek Lavaş 540 gr 17,50 TL Yalçınkaya Pul Biber 200 gr 29,50 TL Balcı Petek Süzme Çiçek Balı 850 gr 49 TL 

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