BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 750 gr 129,75 TL Fiskobirlik Glora Karamelize Bisküvi Kreması 350 gr 59 TL Patiswiss Çikolata Kaplamalı Kurutulmuş Çilek Draje 80 gr 39,50 TL Ülker Halley Muzlu Pasta Tadında Sandviç Bisküvi 210 gr 27,50 TL Ülker Olala Mini Sufle 162 gr 27 TL Bonart Kaşık Çikolata 48 gr 19,50 TL Dost Salep 1 Litre 29,90 TL Ülker Cocostar Kakao ve Hindistan Cevizli Kaplamalı Sandviç Bisküvi 7x22 gr 27,50 TL Ülker Albeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 170 gr 25,50 TL Swiss Alps Üzümlü Fındıklı İsviçre Çikolatası 100 gr 33,50 TL Tadelle Beyaz Çikolata 3x30 gr 34,50 TL Ülker Çokoturta Vişne Soslu Bisküvi 300 gr 28,50 TL Eti Çikolata Soslu Browni Kek 200 gr 29 TL Ülker Çokoprens Dark 234 gr 29,50 TL Ülker Pastil 22,4 gr 19,50 TL Ülker Everwell Efervesan Vitamin Tablet 67,5 gr 94,50 TL Herbal Vit Vitaminli Sert Şeker 38 gr 6,50 TL Ülker Havuçlu Tarçınlı Lokmalık Kek 160 gr 19,75 TL Ülker 9 Kat Tat Portakal Kremalı Şeker İlavesiz Gofret 118 gr 21 TL Ülker McVities Karamelize Bisküvili Kremalı Çikolatalı Gofret 30 gr 5 TL Ülker Dankek Çikolatalı Rulo Pasta 235 gr 29,50 TL Ülker Biskrem Cookie Çikolata Krema Dolgulu Fındıklı Kurabiye 3x80 gr 26,50 TL Ülker İkram Çikolatalı Kremalı Bisküvi 3x48 gr 26,50 TL Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x100 gr 29 TL Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 400 gr 42,50 TL Eti Maximus Çikolata Kaplamalı Yer Fıstıklı Bar 4x36 gr 23,50 TL Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 3x100 gr 32,50 TL Nestle 1927 Fındık Parçacıklı Gofret3x31 gr 22,50 TL Eti Çay Keyfi Üzümlü Kurabiye 140 gr 18 TL Eti Burçak Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata 60 gr 17,50 TL