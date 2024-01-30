  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hiç kimse tahmin edememişti! Sumudica’nın neden gole sevinmediği ortaya çıktı

Sisi'nin Mısır'ı Türkiye'nin kapısını çaldı! 'Sizden satın almak istiyoruz' diyerek başvurdular

BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

Tüm dünyaya Konya'ya kilitlendi! Gelecek müjdeli haber dünya tarımında her şeyi sil baştan değiştirebilir

Cem Küçük artık çileden çıktı: İnsanda biraz utanma olur

Yüzde 80’lik tasarruf sağlıyor! Enerjisini güneşten alıyor ürünlerini Avrupa’ya satıyor

Rusya, Türk SİHA'larına karşı son insansız hava aracını piyasaya çıkarıyor! ANKA 3 detayı olay

Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Piyasanın en ucuz elektrikli D-SUV modeli... İşte fiyat listesi!

İstanbul'un dibinde ancak çoğu kişi bilmiyor! İşte boş oda bile kalmayan 5 kaplıca
Ekonomi
6
BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

2024-01-30 16:03:43
BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de Salı günü; pirinç, un ve nohuttan makarna çeşitlerine, parfüm ve ojeden bebek bezine, temizlik ürünlerinden çikolata ve yoğurt çeşitlerine ile peynir ürünlerine kadar pek çok fırsat bulunuyor. İşte, 6 Şubat BİM indirimleri…

#1
Foto - BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 179,50 TL Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 48,50 TL Saban Nohut 2,5 Kg 99,75 TL Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 69 TL Efsane Tam Buğday Un 2 Kg 35 TL Efsane Kırık Pirinç 18,75 TL Bizim Margarin Paket 500 gr 36 TL Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 Litre 77,50 TL Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr 42,50 TL Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 85 TL Erpiliç Taze Piliç Göynük Köfte 500 gr 54,50 TL Namet Soslu Döner 300 gr 85 TL Gurvita Sade İlikli Kemik Suyu 4x50 ml 29,50 TL

#2
Foto - BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL RGB Led Gece Lambası 85 TL Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL Çocuk Soket Çorap 12,50 TL Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL London Thomas Mandal Toka 49 TL Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL Erkek Boxer 69,50 TL Kadın-Erkek Angie-R95 Parfüm 100 ml 99 TL Angie El Kremi 30 ml - Lip Balm 15 ml Set 65 TL Golden Rose Oje 27,50 TL Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL

#3
Foto - BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 199 TL Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 149,50 TL Queen Kağıt Havlu 12'lü 115 TL Blume Peçete 200'lü 31,50 TL Baskılı Peçete 20'li 28,,50 TL Molped Hijyenik Ped Süpernight 16'lı 55 TL Molped Günlük Hijyenik Ped 60'lı 67,50 TL Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 3,95 Litre 194,75 TL Renax Toz Deterjan Renkliler 8 Kg 147 TL Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 95 TL Pril Excellence Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 204,50 TL Pure Baby Islak Havlu 50'li 9,75 TL Elidor Şampuan 650 ml 99,50 TL Cilit Bang Pas Kireç / Yağ Sökücü 1000 ml 32,75 TL Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 500 ml 54,50 TL Hypo Çamaşır Suyu 4 Litre 42,50 TL Macromax Yer Bezi 29,75 TL Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 595 TL Clean Diş Macunu Colgate Charcoal 75 ml 35 TL Claderm Kil Maskesi 100 ml 34,50 TL Gillette Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 2'li 115 TL Durex Extreme Prezervatif 20'li 149,50 TL

#4
Foto - BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 750 gr 129,75 TL Fiskobirlik Glora Karamelize Bisküvi Kreması 350 gr 59 TL Patiswiss Çikolata Kaplamalı Kurutulmuş Çilek Draje 80 gr 39,50 TL Ülker Halley Muzlu Pasta Tadında Sandviç Bisküvi 210 gr 27,50 TL Ülker Olala Mini Sufle 162 gr 27 TL Bonart Kaşık Çikolata 48 gr 19,50 TL Dost Salep 1 Litre 29,90 TL Ülker Cocostar Kakao ve Hindistan Cevizli Kaplamalı Sandviç Bisküvi 7x22 gr 27,50 TL Ülker Albeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 170 gr 25,50 TL Swiss Alps Üzümlü Fındıklı İsviçre Çikolatası 100 gr 33,50 TL Tadelle Beyaz Çikolata 3x30 gr 34,50 TL Ülker Çokoturta Vişne Soslu Bisküvi 300 gr 28,50 TL Eti Çikolata Soslu Browni Kek 200 gr 29 TL Ülker Çokoprens Dark 234 gr 29,50 TL Ülker Pastil 22,4 gr 19,50 TL Ülker Everwell Efervesan Vitamin Tablet 67,5 gr 94,50 TL Herbal Vit Vitaminli Sert Şeker 38 gr 6,50 TL Ülker Havuçlu Tarçınlı Lokmalık Kek 160 gr 19,75 TL Ülker 9 Kat Tat Portakal Kremalı Şeker İlavesiz Gofret 118 gr 21 TL Ülker McVities Karamelize Bisküvili Kremalı Çikolatalı Gofret 30 gr 5 TL Ülker Dankek Çikolatalı Rulo Pasta 235 gr 29,50 TL Ülker Biskrem Cookie Çikolata Krema Dolgulu Fındıklı Kurabiye 3x80 gr 26,50 TL Ülker İkram Çikolatalı Kremalı Bisküvi 3x48 gr 26,50 TL Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x100 gr 29 TL Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 400 gr 42,50 TL Eti Maximus Çikolata Kaplamalı Yer Fıstıklı Bar 4x36 gr 23,50 TL Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 3x100 gr 32,50 TL Nestle 1927 Fındık Parçacıklı Gofret3x31 gr 22,50 TL Eti Çay Keyfi Üzümlü Kurabiye 140 gr 18 TL Eti Burçak Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata 60 gr 17,50 TL

#5
Foto - BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak... BİM 6 Şubat 2024 güncel ürünler! İşte 6 Şubat BİM Salı indirimli fiyat listesi

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 129 TL Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 57,50 TL Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 26,50 TL Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 36,50 TL Dost Ayran 285 ml 5,90 TL Dost Kefir 200 ml 6,75 TL Dost Kefir 200 ml 9,90 TL Dost Çocuk Devam Sütü 200 ml 7,50 TL Dost Pastörize Süt 1 Litre 29,90 TL Dost Plus Multivitamin Süt 1 Litre 26,50 TL

Resmi Açıklama Geldi: Emeklilere Ramazan Bayramı'nda Ödenecek İkramiye Belli Oldu
Gündem

Resmi Açıklama Geldi: Emeklilere Ramazan Bayramı'nda Ödenecek İkramiye Belli Oldu

Memur emeklilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur için de zam oranını yüzde 49.25'e yükselten hükümet, en düşük emekli maaşını ise 10 bin lira old..
Sen onu rüyanda bile göremezsin! Soysuz Bakan niyetlerini belli etti
Dünya

Sen onu rüyanda bile göremezsin! Soysuz Bakan niyetlerini belli etti

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in işgali ve saldırısı altındaki Gazze'de ordunun askeri bir rejim kuracağını b..
Özgür Özel, Rus teröristin babasını da aradı mı!
Siyaset

Özgür Özel, Rus teröristin babasını da aradı mı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Özgür Özel, Rus teröristin babasını da aradı mı!" başlıklı yazıs..
İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı
Sosyal Medya

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Katıldığı bir dernek programında seçim şarkısı söyleyen ünlü türkücü İsmail Türüt, Sosyal medyayı salladı.
Devlet Bahçeli'den flaş sözler
Siyaset

Devlet Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda herhangi bir soru..
Japon markadan yüzyılın icadı! Benzinli, dizel ve de elektrikli araçların sonu mu geliyor? 2025 yılına kadar…

Japon markadan yüzyılın icadı! Benzinli, dizel ve de elektrikli araçların sonu mu geliyor? 2025 yılına kadar…
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23