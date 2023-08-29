2023-08-29 10:51:35 Bim’den bomba indirimler! Bu fiyatları gören koşuyor
BİM'in önceki günlerde yayınladığı ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı katalogdaki ürünler raflarda yer almaya devam ediyor. Bloknot, kapak defter, not defteri, evrak dosyası, yapışkanlı not kağıdı, yapışkanlı not defteri, sekreterlik, çıtçıtlı zarf dosya, şeffaf dosya, rulo kaplama kağıdı, kitap kabı, coğrafya atlası, sözlük çeşitleri, fotokopi kağıdı ve resim defteri gibi ürünlerin yer aldığı 25 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak BİM kataloğu önceki günlerde yayınlandı.