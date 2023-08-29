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Aktüel
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Bim’den bomba indirimler! Bu fiyatları gören koşuyor

2023-08-29 10:51:35
Bim’den bomba indirimler! Bu fiyatları gören koşuyor

BİM'in önceki günlerde yayınladığı ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı katalogdaki ürünler raflarda yer almaya devam ediyor. Bloknot, kapak defter, not defteri, evrak dosyası, yapışkanlı not kağıdı, yapışkanlı not defteri, sekreterlik, çıtçıtlı zarf dosya, şeffaf dosya, rulo kaplama kağıdı, kitap kabı, coğrafya atlası, sözlük çeşitleri, fotokopi kağıdı ve resim defteri gibi ürünlerin yer aldığı 25 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak BİM kataloğu önceki günlerde yayınlandı.

#1
Foto - Bim’den bomba indirimler! Bu fiyatları gören koşuyor

• Studi Kuru Boya Kalemi 12'li 34,50 TL • Studi Sulu Boya 12'li 15 TL • Studi Resim Kalemi 14,50 TL • Studi Spiralli Resim Defteri 29,50 TL • Studi Spiralli Resim Defteri 15,50 TL • Studi Kuru Boya Kalemi 55 TL • Studi Pastel Boya 12'li 12,50 TL • Studi Çevirmeli Pastel Boya 12'li 45 TL • Studi Keçeli Kalem Silindir Kutu 12'li 24,50 TL • Studi Jumbo Keçeli Kalem 12'li 19,50 TL • Studi Sulu Boya Fırçası 3'lü 19,50 TL • Studi Boya Paleti 8,50 TL • Studi Sulu Boya Kabı 9,50 TL

#2
Foto - Bim’den bomba indirimler! Bu fiyatları gören koşuyor

• Studi Mercanlı Kurşun Kalem 10'lu 22,50 TL • Studi Silgili Kurşun Kalem 12'li 29,50 TL • Studi Kırmızı Kalem 6'lı 16,50 TL • Studi Versatil Kalem Seti 13,50 TL • Studi Eğlenceli Başlıklı Versatil Kalem 11,50 TL • Studi İçi Taşlı ve Çiçekli Versatil Kalem 9,50 TL • Studi Silgi 4'lü 7,50 TL • Studi Kalem Ucu 3'lü 8,25 TL • Studi Hazneli Kalemtıraş 3,95 TL • Studi Figürlü Kalemtıraşlı Silgi 7,50 TL • Studi Astronot Figürlü Kalemtıraşlı Silgi 22,50 TL • Studi Çantalı Kırtasiye Seti 34,50 TL • Studi Beyaz Tahta Kalemi 9,50 TL • Studi Tekli Fosforlu Kalem 4,75 TL • Studi Eğlenceli Fosforlu Kalem 32,50 TL • Studi Fosforlu Kalem 4'lü 14,50 TL • Studi Çift Taraflı Keçeli Kalem 5'li 12,50 TL • Studi İnce Uçlu Keçeli Kalem 12'li 22,50 TL • Studi Trend Tükenmez Kalem 24,50 TL • Studi Eğlenceli Hareketli Tükenmez Kalem 39,50 TL • Studi Silinebilir Jel Kalem 24,50 TL • Studi Mantar Pano 29,50 TL • Studi Renkli Tükenmez Kalem 8'li 27,50 TL • Studi Renkli Simli Jel Kalem 6'lı 27,50 TL • Studi Tükenmez Kalem 6'lı 15 TL • Studi Roller Kalem 24,50 TL

#3
Foto - Bim’den bomba indirimler! Bu fiyatları gören koşuyor

• Studi Bant 3'lü 9,50 TL • Studi Sıvı Yapıştırıcı 50 ml 5 TL • Studi Stick Yapıştırıcı 3'lü 12,50 TL • Studi Silici Set 21,50 TL • Studi Çift Taraflı Yazı Tahtası 12,50 TL • Studi Çizim Seti 7,50 TL • Studi Metal Pergel Seti 9,50 TL • Studi Küt Uçlu Makas 9,75 TL • Studi Tel Zımba Makinesi ve No:10 Tel 22,50 TL • Studi Yaldızlı ve Simli Bant Seti 27,50 TL • Studi Şekilli Ataşlar 17,50 TL • Studi Renkli Ataş 40'lı 5 TL • Studi Renkli Klips ve Ataşlar 17,50 TL • Studi Fasulye-Sayı Çubuğu Seti 39 TL • Studi Renkli Eva 10'lu 19,50 TL • Studi Renkli El İşi Kağıdı 10'lu 9,50 TL • Studi Flüt 24,50 TL • Studi Simli Yapışkanlı Eva 5'li 29,50 TL • Studi Eğlenceli Kurşun Kalem Başlığı 17,50 TL • Studi Oyun Hamuru 4'lü 32,50 TL

#4
Foto - Bim’den bomba indirimler! Bu fiyatları gören koşuyor

• Studi A6 96 Yaprak Not Defteri 8,50 TL • Studi A4 30 Yaprak Müzik Defteri 9,50 TL • Studi A5 40 Yaprak PP Kapak Dikişli Defter 5,75 TL • Studi A5 Kılavuz Çizgili 40 Yaprak PP Kapak Güzel Yazı Defteri 7,50 TL • Studi A5 60 Yaprak PP Kapak Dikişli Defter 7,75 TL • Studi A4 96 Yaprak PP Kapak Spiralli Defter 22,50 TL • Studi A4 80 Yaprak PP Kapak Dikişli Defter 18,50 TL • Studi A4 72 Yaprak PP Kapak Spiralli Defter 17,50 TL • Studi A4 60 Yaprak PP Kapak Dikişli Defter 14,50 TL • Studi A5 96 Yaprak PP Kapak Spiralli Defter 12,50 TL • Studi A4 120 Yaprak 3+1 Karton Kapak Spiralli Defter 39 TL • Studi A4 120 Yaprak PP Kapak Spiralli Defter 34,50 TL • Studi A4 150 Yaprak 4+1 PP Kapak Defter 49 TL • Studi A4 160 Yaprak Karton Kapak Spiralli Defter 42,50 TL • Studi A4 200 Yaprak 5 Kapaklı 3+2 Defter 69 TL • Studi Pelüş ve Eğlenceli Kapaklı Defterler 59,50 TL • Studi A4 140 Yaprak Sert Kapaklı Bloknot 49 TL • Studi A4 120 Yaprak Sert Kapaklı Spiralli Defter 49 TL • Studi 110 Yaprak Sert Kapaklı Defter 34,50 TL • Studi 80 Yaprak Sert Kapak Lastikli Defter 24,50 TL • Studi 13 Bölmeli Evrak Dosyası 39,50 TL • Studi Yapışkanlı Not Defteri Seti 47,50 TL • Studi Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 12,50 TL • Studi Eğlenceli Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 35 TL • Studi Yapışkanlı Kağıt 4,50 TL • Studi Renkli Fotokopi Kağıdı 100'lü 27,50 TL

#5
Foto - Bim’den bomba indirimler! Bu fiyatları gören koşuyor

• Studi A4 Desenli Çıtçıtlı Zarf Dosya 4,50 TL • Studi Fermuarlı ve Çıtçıtlı Zarf Dosya Çeşitleri 12,50 TL • Studi Pullu Simli Fermuarlı Şeffaf Dosya 32,50 TL • Studi Telli Sunum Dosyası 40'lı 32,50 TL • Studi Şeffaf Dosya 100'lü 29,50 TL • Studi Sekreterlik 19,50 TL • Studi Şeffaf Rulo Kaplama Kağıdı 2,75 TL • Studi Okul Etiketi 24'lü 4,75 TL • Studi Eğlenceli Etiket Çeşitleri 12,50 TL • Studi İsim Etiketi 3,50 TL • Studi Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 5'li 5 TL • Studi Hazır Yapışkanlı Defter Kabı 5'li 5 TL • Coğrafya Atlası 17,50 TL • A4 Fotokopi Kağıdı 500'lü 79 TL • Sözlük Çeşitleri 15 TL

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