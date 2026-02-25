Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı
ABD’li milyarder ve Bill Gates, kurucuları arasında bulunduğu Gates Foundation çalışanlarından, pedofili ve fuhuş ağı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein ile kurduğu ilişkiler nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken bağlantılar hakkında konuşan Gates, Epstein’ın suçlarına hiçbir şekilde dahil olmadığını öne sürdü. Ancak söz konusu temasların vakfın itibarına zarar verdiğini de kabul etti. Skandal ilişki, küresel elitlerin karanlık bağlantılarını bir kez daha gündeme taşıdı.