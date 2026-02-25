  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı
Giriş Tarihi:

Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

ABD’li milyarder ve Bill Gates, kurucuları arasında bulunduğu Gates Foundation çalışanlarından, pedofili ve fuhuş ağı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein ile kurduğu ilişkiler nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken bağlantılar hakkında konuşan Gates, Epstein’ın suçlarına hiçbir şekilde dahil olmadığını öne sürdü. Ancak söz konusu temasların vakfın itibarına zarar verdiğini de kabul etti. Skandal ilişki, küresel elitlerin karanlık bağlantılarını bir kez daha gündeme taşıdı.

#1
Foto - Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

Çalışanlarla yapılan geniş katılımlı toplantıda konuşan Microsoft’un kurucularından Bill Gates, geçmişte iki Rus kadınla ilişki yaşadığını doğruladı. Bu ilişkilerin daha sonra Jeffrey Epstein tarafından öğrenildiğini belirten Gates, söz konusu kadınların Epstein’ın mağdurlarıyla bağlantılı olmadığını söyledi.

#2
Foto - Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Gates, herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmadığını ve suç teşkil eden bir duruma tanıklık etmediğini ifade etti.

#3
Foto - Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasıyla gündeme gelen ve yüzleri gizlenmiş kadınlarla birlikte görüldüğü fotoğraflara da değinen Gates, bu karelerin toplantıların ardından Epstein’ın talebi üzerine asistanlarıyla birlikte çekildiğini aktardı. Mağdurlarla ya da Epstein’ın çevresindeki kadınlarla hiçbir zaman bir arada olmadığını vurguladı.

#4
Foto - Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

Epstein ile bir araya gelmesini ve Bill & Melinda Gates Foundation yöneticilerini de bu görüşmelere dahil etmesini ciddi bir hata olarak niteleyen Gates, bu nedenle sürece dahil olan kişilerden özür dilediğini söyledi.

#5
Foto - Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

Gates, Epstein ile ilk temasının 2011 yılında gerçekleştiğini, bunun Epstein’ın 2008’de reşit olmayan bir kişiyi fuhşa teşvik suçunu kabul etmesinden sonra olduğunu belirtti. Epstein hakkında seyahatlerini sınırlayan yaklaşık 18 aylık bir yaptırımdan haberdar olduğunu ancak geçmişini ayrıntılı biçimde incelemediğini kaydetti. Eski eşi Melinda French Gates’in 2013’te dile getirdiği çekincelere rağmen görüşmelerin sürdüğünü de ifade etti.

#6
Foto - Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

Bugün sahip olduğu bilgiler ışığında durumun çok daha ağır göründüğünü söyleyen Gates, hem geçmişteki suçların hem de sonradan ortaya çıkan davranışların tabloyu daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. Eski eşinin Epstein konusunda başından beri temkinli davrandığını da sözlerine ekledi.

#7
Foto - Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

Gates, 2014’e kadar Epstein ile temasını sürdürdüğünü; özel uçakla seyahat ettiğini ve Almanya, Fransa, New York ile Washington’da bir araya geldiklerini anlattı. Epstein’ın adasına gitmediğini ve hiçbir görüşmede gece konaklamadığını belirtti.

