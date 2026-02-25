Bill Gates’ten pedofili Epstein itirafı! Özür diledi ve her şeyi anlattı

Gates, Epstein ile ilk temasının 2011 yılında gerçekleştiğini, bunun Epstein’ın 2008’de reşit olmayan bir kişiyi fuhşa teşvik suçunu kabul etmesinden sonra olduğunu belirtti. Epstein hakkında seyahatlerini sınırlayan yaklaşık 18 aylık bir yaptırımdan haberdar olduğunu ancak geçmişini ayrıntılı biçimde incelemediğini kaydetti. Eski eşi Melinda French Gates’in 2013’te dile getirdiği çekincelere rağmen görüşmelerin sürdüğünü de ifade etti.